Alejandro López es designado ministro del Poder Popular para la Cultura

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este martes 4 de agosto la designación del historiador Alejandro López Rodríguez como nuevo ministro del Poder Popular para la Cultura.

Texto: Prensa MPPC (Claudia Hernández)

El nombramiento se dio a conocer a través de canales digitales de la mandataria, quien destacó el compromiso de López con la tarea de “continuar fortaleciendo nuestra identidad, preservar el legado histórico de Venezuela y promover el inmenso patrimonio cultural que nos une como un solo pueblo”.

En ese sentido, auguró una fructífera gestión al nuevo titular de la cartera cultural. “Estoy segura de que su formación y gran experiencia estarán al servicio de esta importante tarea”, aseguró.

Rodríguez expresó su agradecimiento a Raúl Cazal por su dedicación y labor al frente de este ministerio, e informó que él ahora asumirá la presidencia del Centro de Estudios Latinoamericanos y del Caribe Rómulo Gallegos (Celarg).

Alejandro López Rodríguez es licenciado en Historia, egresado de la Universidad Central de Venezuela (UCV), especializado en Antropología Cultural, Historia Contemporánea y Pueblos Indígenas. Se ha desempeñado como presidente del Centro de Estudios Simón Bolívar (CESB), director ejecutivo de la Fundación Centro Nacional de Historia, viceministro de Identidad y Diversidad Cultural y viceministro de Educación.

Asimismo, ha ejercido la docencia universitaria en la UCV y en la Universidad Nacional Experimental de las Artes (Unearte), con una conocida labor investigativa y divulgativa sobre el pensamiento bolivariano y el patrimonio histórico venezolano.