Guaireños se mantienen unidos por el apoyo de hermandad y la atención del Estado

La unión y la solidaridad que caracterizan a quienes conviven en el campamento transitorio Simoncito Carlos Fiol, en el sector Marapa Marina de Catia La Mar, en La Guaira, reflejan la profunda sensibilidad del pueblo venezolano tras el doble terremoto del pasado 24 de junio. Aun cuando comparten la misma adversidad, quienes se resguardan en el lugar se mantienen organizados para protegerse y ayudar a los más necesitados.

Prensa MPPC (Texto: Dayana Martínez / Fotos: Mónica Sánchez)

Dentro del campamento, cada persona aporta desde lo que sabe hacer. Ese es el caso de Ángel Medina, quien coordina la preparación de alimentos: “Soy chef y, más allá de mi oficio, me apasiona ayudar”.

Ángel estaba con su familia cuando ocurrieron los dos movimientos telúricos el pasado 24 de junio. “El evento estuvo fuerte; mi hermano y mi mamá estaban juntos”, cuenta este guaireño, que eligió el camino del servicio a los demás en medio de la emergencia: “Desde el primer momento me uní como voluntario”.

‎Su relato refleja cómo se fusionan la solidaridad y la organización en el campamento transitorio establecido en el Simoncito Carlos Fiol: “Hay grupos que vinieron desde Anzoátegui, Táchira y Barquisimeto. Hay militares y civiles trabajando en conjunto. Se nota la fusión cívico-militar. Hay mucha organización y mucha fe”, dijo Ángel, quien destacó el respaldo incondicional del Gobierno hacia los afectados.

Atención coordinada

El ministro del Poder Popular para la Cultura, Raúl Cazal, recorrió nuevamente este centro para supervisar la atención a las familias afectadas por el doble terremoto el pasado 24 de junio.

La visita contó con la presencia del viceministro de Identidad y Diversidad Cultural, Ignacio Barreto; la presidenta del Instituto de Patrimonio Cultural, Dinorah Cruz; y del equipo del servicio de salud del Ministerio de Cultura, personal de seguridad y rescatistas que mantienen labores de apoyo en la zona.

Cazal señaló que, por instrucciones de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, el Gobierno Nacional garantiza la alimentación, la salud y toda la atención que se coordina de manera conjunta entre el Ejecutivo y las organizaciones del poder popular.

También destacó la solidaridad mostrada por la población y el personal del Estado. “Todo el personal médico, de seguridad, policial, militar y de rescate está trabajando sin descanso. Incluso personas que fueron rescatadas de espacios tapiados se han sumado a las labores de rescate. Esto demuestra la sensibilidad humana del pueblo venezolano: ayudar al prójimo por su tierra y por su pueblo”, indicó.

El equipo ministerial continuará supervisando el suministro de insumos, la atención médica y las acciones de alojamiento temporal, en coordinación con las comunidades organizadas y las instituciones del Estado, para garantizar condiciones dignas a las familias afectadas.

Además de supervisar el trabajo conjunto en el campamento temporal, el ministro del Poder Popular para la Cultura realizó recorridos por dos puntos de atención primaria en la plaza El Carmen, en la avenida Soublette de Catia La Mar.

En esos puestos ambulatorios se entregan medicamentos para pacientes hipertensos, se aplican nebulizaciones a niñas, niños y adultos, y se canalizan casos de mayor complejidad para su atención especializada.