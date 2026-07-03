Estados sin afectaciones por sismos retornarán a clases el lunes 6 de julio

La Guaira, el estado más afectado por los terremotos, así como Caracas, 12 de los 21 municipios de Miranda, cuatro (4) jurisdicciones de Aragua y Carabobo, respectivamente, y una (1) de Falcón quedan excluida de la vuelta a las aulas
Texto: Diario Vea
El lunes 6 de julio se reanudarán las clases en los estados donde no se registraron daños materiales por los dobles sismos ocurridos el miércoles 24 de junio. La Guaira, el estado más afectado por los terremotos, así como Caracas, 12 de los 21 municipios de Miranda, cuatro (4) jurisdicciones de Aragua y Carabobo, respectivamente, y una (1) de Falcón quedan excluida de la vuelta a las aulas. El anuncio lo hizo la noche del viernes 3 de julio el ministro del Poder Popular para la Educación, Héctor Rodríguez, en su cuenta Instagram, donde compartió un comunicado.
«Aquellos estados no afectados cuya infraestructura no tenga daños visibles, reiniciarán actividades administrativas el día lunes 6 de julio. El propósito será retomar actividades escolares para garantizar el derecho a la educación sin comprometer la seguridad de los estudiantes y equipos docentes, en infraestructuras que no sufrieron daños mayores (…) Se mantienen suspendidas las actividades en los municipios afectados. En estos casos esperaremos que las labores de rescate culminen antes de determinar los trámites administrativos que se deberán cumplir para dar cierre al año en curso», indica el texto.
Rodríguez también difundió la reorganización del calendario escolar 2025-2026 en los estados NO afectados por los terremotos. Entre las fechas que destacan se encuentra el 17 de julio como fin del tercer momento pedagógico; mientras que del 29 al 31 de julio tendrán lugar los «Actos de Promoción (exclusivamente protocolares, discretos y cónsonos con el sentimiento de dolor que recorre al país). El 31 de julio, será el fin de Año Escolar 2025-2026.
Tras el doblete sísmico de magnitudes 7.2 y 7.5 que sacudieron Venezuela a las 6:04 de la tarde del 24 de junio, la Presidenta (E) de la República, Delcy Rodríguez, suspendió las clases.
Hasta la tarde de este 24 de junio, los movimientos telúricos habían dejado el lamentable saldo de 2 mil 645 fallecidos, 12 mil 666 heridos y 15 mil 50 personas sin viviendas, de acuerdos con datos ofrecidos por el Gobierno nacional.
A continuación el texto íntegro
Estimada comunidad educativa:
En primer lugar, enviamos nuestras más sentidas condolencias a todos los que fueron sorprendidos por esta gran catástrofe y perdieron a sus seres amados. Sabemos que no hay palabras suficientes, pero queremos que sepan que hay un país que siente el vacío, comparte sus tristezas y está dispuesto a acompañarlos en todo lo que sea necesario.
A los docentes que, en medio del caos y sus propios dolores, están allí para su comunidad: gracias, Son la prueba perfecta de que servir a la educación es construir vínculos inquebrantables llenos de humanidad y que la escuela no es un muro sino la vida misma.
A nuestros niños y jóvenes, que vieron derrumbarse sus escuelas, sus casas, su rutina, que perdieron a sus queridos familiares, sabemos que el miedo ha tomado por ahora muchos aspectos de sus vidas, pero también sabemos que tienen una fuerza sorprendente y una capacidad tremenda de reconstruirse en medio de la adversidad. No están solos, aquí estamos para ustedes.
Queremos además expresar nuestro agradecimiento a todos los grupos de rescate y de voluntarios que sostienen la esperanza, así como a los equipos que apoyan en los campamentos transitorios, entre ellos nuestras siempre solidarias madres cocineras.
Cumplir el calendario escolar, que hace solo unas semanas era para nosotros indispensable, fue desplazado ante tantas otras prioridades. Las fechas, los momentos, las evaluaciones, todo podemos reorganizarlo, tenemos la capacidad y tenemos la voluntad. En función de esto, hemos diseñado algunas líneas estratégicas que nos ayudarán en el proceso de ajuste.
Directrices para la continuidad de la escolaridad 2025-2026
La magnitud del desastre generado por el doble terremoto que azotó a nuestro país, el 24 de junio, obligó al Estado nacional a tomar acciones inmediatas centradas en garantizar la integridad física de estudiantes y docentes. En este sentido, se suspendieron las actividades escolares en zonas de desastre, con el fin de atender la emergencia y de manera preventiva en zonas no afectadas.
En los espacios afectados, la prioridad continúa siendo la atención integral de las comunidades, el acompañamiento socioemocional y la revisión exhaustiva de la Infraestructura. Mientras que, en los lugares no afectados, la prioridad indiscutible es! continuidad del aprendizaje, también el acompañamiento socioemocional, así como avanzar hacia la integración de la gestión de riesgos como tema de estudio
El Ministerio de Educación se ve obligado a adaptar la escolaridad a las circunstancias actuales y reajustar el calendario vigente. A continuación, se detallan las medidas a tomar:
- Aquellos estados no afectados cuya infraestructura no tenga daños visibles, reiniciarán actividades administrativas el día lunes 6 de julio. El propósito será retomar actividades escolares para garantizar el derecho a la educación sin comprometer la seguridad de los estudiantes y equipos docentes, en infraestructuras que no sufrieron daños mayores (se anexa propuesta de reorganización del calendario).
Se mantienen suspendidas las actividades en los municipios afectados. En estos casos esperaremos que las labores de rescate culminen antes de determinar los trámites administrativos que se deberán cumplir para dar cierre al año en curso. Los municipios en los que se mantiene la suspensión son los siguientes:
La Guaira
- Vargas
Distrito Capital
- Municipio Bolivariano Libertador
Aragua:
- Santiago Mariño
- Girardot
- Ocumare de La Costa de Oro
- Tovar
Miranda
- Chacao
- Baruta
- El Hatillo
- Sucre
- Plaza
- Zamora
- Acevedo
- Brión
- Buroz
- Páez
- Andrés Bello
- Pedro Gual
Carabobo
- Juan José
- Puerto Cabello
- Naguanagua
- Valencia
Falcón
- José Laurencio Silva
Reorganización del calendario en los Municipios NO AFECTADOS
6 de julio
- Reinicio de clases,
- Activación de contingencia administrativa:
o Ajustes en las planificaciones, priorizando actividades que favorezcan la consolidación de saberes indispensables, así como la incorporación de la gestión de riesgos como tema de estudio o Reprogramación de fechas y tareas vinculadas a las revisiones y superaciones
pedagógicas en el caso de Media, así como entrega de informes finales en todos los Subsistemas.
17 de julio
- Fin del Tercer Momento Pedagógico.
20 al 23 de julio
- Revisión y recuperación.
- Revisión de los expedientes de los graduandos de 5° año de Media General, 6° año de Media Técnica y 6to período de educación de jóvenes, adultas y adultos y demás modalidades,
«Elaboración y entrega a las familias de informes de evaluación escolar del Tercer Momento.
27 y 28 de julio
- Consejo Docente N: 7: Balance del año escolar.
- Inscripciones año escolar 2026/2027.
29, 30 y 31 de julio
- Actos de Promoción (exclusivamente protocolares, discretos y cónsonos con el sentimiento de dolor que recorre al país).
31 de julio.
- Fin de Año Escolar 2025-2026.