Estados sin afectaciones por sismos retornarán a clases el lunes 6 de julio

El lunes 6 de julio se reanudarán las clases en los estados donde no se registraron daños materiales por los dobles sismos ocurridos el miércoles 24 de junio. La Guaira, el estado más afectado por los terremotos, así como Caracas, 12 de los 21 municipios de Miranda, cuatro (4) jurisdicciones de Aragua y Carabobo, respectivamente, y una (1) de Falcón quedan excluida de la vuelta a las aulas. El anuncio lo hizo la noche del viernes 3 de julio el ministro del Poder Popular para la Educación, Héctor Rodríguez, en su cuenta Instagram, donde compartió un comunicado.

«Aquellos estados no afectados cuya infraestructura no tenga daños visibles, reiniciarán actividades administrativas el día lunes 6 de julio. El propósito será retomar actividades escolares para garantizar el derecho a la educación sin comprometer la seguridad de los estudiantes y equipos docentes, en infraestructuras que no sufrieron daños mayores (…) Se mantienen suspendidas las actividades en los municipios afectados. En estos casos esperaremos que las labores de rescate culminen antes de determinar los trámites administrativos que se deberán cumplir para dar cierre al año en curso», indica el texto.

Rodríguez también difundió la reorganización del calendario escolar 2025-2026 en los estados NO afectados por los terremotos. Entre las fechas que destacan se encuentra el 17 de julio como fin del tercer momento pedagógico; mientras que del 29 al 31 de julio tendrán lugar los «Actos de Promoción (exclusivamente protocolares, discretos y cónsonos con el sentimiento de dolor que recorre al país). El 31 de julio, será el fin de Año Escolar 2025-2026.

Tras el doblete sísmico de magnitudes 7.2 y 7.5 que sacudieron Venezuela a las 6:04 de la tarde del 24 de junio, la Presidenta (E) de la República, Delcy Rodríguez, suspendió las clases.

Hasta la tarde de este 24 de junio, los movimientos telúricos habían dejado el lamentable saldo de 2 mil 645 fallecidos, 12 mil 666 heridos y 15 mil 50 personas sin viviendas, de acuerdos con datos ofrecidos por el Gobierno nacional.

A continuación el texto íntegro