Artistas, cultores y frentes juveniles se desplegaron en el campamento transitorio Pedro Emilio Coll

El ministro del Poder Popular para la Cultura, Alejandro López, reafirmó el papel de la Ruta de la Esperanza en el fortalecimiento de la identidad entre las familias que se encuentran en los campamentos transitorios establecidos tras el doblete sísmico del 24 de junio.



Prensa MPPC (Texto: Claudia Hernández / Fotos: Nathael Ramírez)

En esa labor, consideró fundamental el trabajo de artistas y cultores, así como de frentes juveniles, en el fomento de la actividad creadora en estos espacios. “Las personas que hacen vida en los campamentos forman parte del hecho cultural para fortalecer nuestra identidad, para que tengamos arraigo y nos encontremos cada vez más. Estos son espacios de convivencia, de paz y de creación. Es un gran orgullo que tengamos a la cultura y a la juventud al servicio del pueblo venezolano”, indicó durante una visita al campamento transitorio instalado en el Liceo Pedro Emilio Coll, en la parroquia Coche de Caracas.

En compañía de la viceministra de Cultura, Gabriela Simoza, y del presidente del Metro de Caracas y de Los Teques, Yoel Amaya, el titular de la cartera cultural recorrió el plantel durante una jornada que incluyó circo, joropoterapia, karaoke, talleres de pintura, dibujo y espectáculos de títeres.

Este despliegue es posible gracias a la articulación de diversas instituciones del Estado para garantizar la atención integral y el bienestar de 171 familias que se encuentran en el lugar de manera temporal.

Durante la actividad, el ministro López destacó el respaldo de los gabinetes culturales parroquiales y de los adultos mayores que han acompañado la agenda. En ese sentido, resaltó la movilización de Misión Cultura y el voluntariado de cantantes, pintores y cultores populares que ofrecen programación a diario en los campamentos transitorios de Caracas y La Guaira. Señaló que este esfuerzo cuenta con el apoyo en pleno del Gobierno Bolivariano, bajo la orientación de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

Por su parte, Yoel Amaya, también padrino del recinto, señaló que esta atención integral se mantiene de forma continua con jornadas formativas, asistencia médica y alimentación garantizada. “Los venezolanos y las venezolanas vamos a superar este escollo. Saldremos adelante siendo una nación soberana”, comentó.

A esta programación se suma la agenda vacacional, con la que los niños y niñas disfrutarán de dinámicas recreativas diarias impulsadas por la Red Integral de Recreación (Reir) de la Gran Misión Venezuela Joven, iniciativa que se despliega de forma paralela en los campamentos transitorios y comunidades del país.



