Inician Registro Único de Vivienda en campamentos y crean fondo para que juntas de condominio puedan reparar edificios

La presidenta encargada Delcy Rodríguez, anunció que a partir de este sábado se iniciará el Registro Único de Vivienda en los campamentos transitorios. La jornada se realizará bajo un cronograma progresivo y utilizará el sistema de capta huellas para obtener información detallada sobre la situación habitacional de las personas afectadas por el reciente evento sísmico.

Texto: Últimas Noticias / Texto: Prensa Presidencial

“Así que, a partir de mañana, con mucho orden, a través del sistema de capta huellas, estaremos elaborando este Registro Único de Vivienda”, declaró la mandataria.

Cartera hipotecaria para damnificados y un fondo para las juntas de condominio

El abordaje integral incluye la creación de un fondo especial dentro del Fondo de Venezuela Renace, destinado a apoyar a las juntas de condominio en la reparación de edificios impactados por el doble terremoto. Asimismo, la banca pública y privada ultima detalles para implementar una cartera hipotecaria que contempla un subsidio de hasta el 80% para los damnificados.

“También he decidido crear un fondo en el Fondo de Venezuela Renace para atender, apoyar a la junta de condominio en las reparaciones de sus edificios que fueron impactados por el doble terremoto”, añadió.

Delcy Rodríguez sobre Registro Único de Vivienda y créditos a Juntas de Condominios

Ciudades del emprendimiento en los campamentos transitorios

En los campamentos transitorios se han establecido “ciudades del emprendimiento” para ofrecer opciones productivas a quienes perdieron sus hogares y fuentes de empleo. Estas iniciativas abarcan áreas de siembra, producción de proteínas y servicios, con el objetivo de brindar complementariedad económica a los ciudadanos mientras se mantienen en sesión permanente el Estado Mayor, la Comisión Presidencial y el Plan Venezuela Renace.

Intervención de infraestructura afectada

Hasta la fecha, el Plan Venezuela Renace interviene 8.515 viviendas distribuidas en 187 edificios. El propósito central es que las familias que residen en inmuebles con evaluación de “semáforo amarillo” puedan retornar a sus hogares en condiciones de seguridad y tranquilidad lo más pronto posible.