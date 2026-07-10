Nicolás Maduro Guerra y ministros Raúl Cazal y Angel Prado acompañaron actividades para niños y niñas en campamentos temporales de Catia La Mar

En un gesto de cercanía y compromiso con las comunidades afectadas de La Guaira, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Raúl Cazal, acompañado por el diputado a la Asamblea Nacional (AN) Nicolás Maduro Guerra y el ministro del Poder Popular para las Comunas y Movimientos Sociales, Ángel Prado, realizaron una visita a la Unidad Educativa Nacional Narciso Gonell, en Catia La Mar, donde se desarrollaron actividades de recreación para niños, niñas y adolescentes.

Prensa MPPC (Texto y Fotos: Elina Tineo)

En esta primera parada se observó con alegría cómo los niños y niñas, junto con recreadores, viven una experiencia de recuperación, juego y movimiento. En este espacio, que funciona como refugio transitorio, se desarrollan programas de recreación y deporte, impulsados por el Ministerio del Poder Popular para el Deporte junto con organizaciones del poder popular, que no solo fortalecen el cuerpo, sino también el espíritu de los más pequeños.

El diputado Nicolás Maduro Guerra, padrino del campamento transitorio Narciso Gonell, compartió con los niños, niñas, adolescentes y recreadores su entusiasmo por el trabajo conjunto. Destacó la importancia de mantener espacios seguros, donde las niñas y niños puedan dormir tranquilos, jugar sin miedo y aprender con alegría, gracias a la atención ofrecida por distintos entes gubernamentales y la comunidad organizada.

En la Escuela Técnica Carlos Fiol

Posteriormente, el ministro Cazal continuó su recorrido hacia la Escuela Técnica Carlos Fiol, también en Catia La Mar, donde funcionan de manera integrada el Simoncito Manuel Gual como refugio transitorio y el Campamento de Seguridad. A los vecinos resguardados en estos espacios se les brinda un espacio donde se les escucha, se les cuida y se les acompaña en su desarrollo integral.

Cabe destacar que en la Escuela Belén San Juan también funciona el comedor comunitario, para garantizar la alimentación adecuada en esta contingencia.

El Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a través de la articulación con las instancias dedicadas a las áreas de las comunas, el deporte, la alimentación y la infraestructura, contribuye a la construcción de un modelo de desarrollo que no solo atiende necesidades, sino que reconstruye esperanzas. En los campamentos transitorios, cada niña y cada niño es protagonista, y cada día es convertido en una oportunidad para que la cultura, la educación, el deporte y el cuidado se tornen en el mejor regalo para los más pequeños, porque cuando se cuida la infancia, se protege el futuro.