La Ruta de la Esperanza llevó formación musical, artística y deportiva a campamento temporal en Liceo Andrés Bello

El campamento transitorio Complejo Educativo Andrés Bello, ubicado en la parroquia La Candelaria de Caracas, recibió a la Ruta de la Esperanza la tarde de este viernes, como parte del acompañamiento a las familias provenientes de diferentes zonas de Caracas y del estado La Guaira, afectadas por el doble terremoto del 24 de junio.

Prensa MPPC (Texto: Oscar Morffes / Fotos: Abraxas Iribarren)

Profesores del Centro Académico Regional San Agustín, núcleo perteneciente al Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela, ofrecieron talleres de maracas y tambores a niños y niñas resguardados en el campamento transitorio.

Ministros de Cultura y de Agricultura llevan atención a personas en el Liceo Andrés Bello

Allí mismo, los infantes recibieron apoyo emocional con juegos, artes plásticas, elaboración de papagayos, un partido de fútbol, actividades circenses y un grupo de payasos proveniente del estado Trujillo.

El ministro del Poder Popular para la Cultura, Raúl Cazal, participó en las actividades del programa, diseñado para acompañar a las familias afectadas con actividades culturales, recreativas y deportivas, junto al el ministro del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierras, Vladimir Padrino López; la viceministra de Cultura, Gabriela Simoza; y el viceministro para el Desarrollo Agrario y Gestión de Tierras, Wilber Atahualpa Colmenares.

“El acompañamiento emocional es clave para atender a las personas, hijos y familias afectadas. Así lo ha instruido la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y todo el gabinete social. Estamos desplegados en todos los campamentos transitorios. Para eso están las artes. Toda expresión de nuestra identidad está presente en nuestros campamentos con la Ruta de la Esperanza. Aquí está el Sistema de Orquestas, los circos, los libros, la música, el teatro, todas las artes, toda nuestra identidad”, indicó Cazal.

Hasta ahora, más de 1.500 personas se han incorporado a este programa en pro de ayudar a los afectados. “Hemos realizado más de 4.000 acciones en la Ruta; actividades que se han desarrollado en más de 50 campamentos instalados. Una vez que se instalaron los campamentos transitorios, también se instaló la Ruta de la Esperanza”, aseguró Cazal.

De igual manera, el ministro Padrino López se sumó al despliegue de actividades dirigidas a brindar atención emocional a las familias afectadas. Además, supervisó los trabajos de rehabilitación de infraestructuras educativas utilizadas como campamentos, con el fin de asegurar que queden en mejores condiciones para los estudiantes una vez superada la emergencia.

Padrino López destacó la suma de voluntades bajo la coordinación del Gobierno Bolivariano para llegar de forma articulada y eficaz a todos los afectados por esta tragedia. “Nosotros estamos aquí para acompañar al pueblo que está afectado, que está adolorido. Estamos haciendo todos los esfuerzos para que esa transitoriedad sea lo más confortable posible, lo más integral posible desde el punto de vista de la atención, para que la familia afectada regrese felizmente a sus hogares, a su vida cotidiana”, manifestó.

El acompañamiento es fundamental para atender a las familias afectadas por desastres naturales, especialmente a niños y niñas, quienes son los más vulnerables ante el impacto de eventos como terremotos. Para mitigar el miedo y la incertidumbre, se implementan estrategias culturales y recreativas que promueven la esperanza y la dignidad.