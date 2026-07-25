Delcy Rodríguez lideró ascensos militares a 243 años del Natalicio del Libertador

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, otorgó este viernes el ascenso al grado inmediato superior a 168 oficiales generales y almirantes de los cuatro componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana: 57 del Ejército Bolivariano, 29 de la Armada Bolivariana, 30 de la Aviación Militar Bolivariana y 52 de la Guardia Nacional Bolivariana.

Texto: Últimas Noticias / Foto: Prensa Presidencial

La actividad, realizada en el Ministerio del Poder Popular para la Defensa, se enmarcó en la conmemoración del 243° aniversario del natalicio del Libertador Simón Bolívar y el 203° aniversario de la Batalla Naval del Lago de Maracaibo, gesta que consolidó la independencia de Venezuela y dio origen a la celebración del Día de la Armada Bolivariana cada 24 de julio.

Delcy Rodríguez, acto por 243 años Natalicio del Libertador Simón Bolívar y Día de la Armada

Junto a los ascensos de generales y almirantes, la presidenta encargada reconoció a los oficiales que ocuparon el primer lugar en el orden de mérito de sus respectivas categorías y componentes, correspondientes a la promoción 1993, que además pasa a la reserva activa.

«Yo quiero también felicitar a quienes pasan a retiro en este momento. La promoción 1993 (…) Pasan a retiro con el deber cumplido, con el juramento cumplido y no es un punto final, es un punto de inicio de apoyo, que su experiencia sirva de referencia, que su experiencia acumulada de 33 años de carrera también pueda servir a los más jóvenes».

«Y quiero especialmente reconocer a los familiares que nos acompañan el día de hoy, porque yo sé que Detrás del sacrificio de cada oficial de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana está el sacrificio de una esposa, de los hijos, de una madre, de un padre», añadió.

El total de ascendidos en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana durante 2026 alcanzó 19.439 efectivos, de los cuales 13.137 fueron hombres y 6.302 mujeres.

«Cada insignia, cada ascenso, más de 19.000 ascensos de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana fueron cuidadosamente estudiados, revisados. Cada insignia que yo coloqué hoy en sus uniformes es un reconocimiento al desempeño, al trabajo, al compromiso, a la lealtad, a la disciplina, a la profesionalización (…) Es un reconocimiento que les hace también el pueblo de Venezuela. Hoy los generales, los almirantes llevan los soles. Qué es el sol de Carabobo que brilló en Carabobo. Ese sol debe marcar el camino para seguir sirviendo al pueblo de Venezuela. No es un ascenso protocolar».

Resaltó que es un reconocimiento al mérito, pero es también una invitación a no desmayar, «a seguir trabajando incansablemente por el pueblo de Venezuela y a seguir trabajando incansablemente por los más altos valores e intereses de nuestra república. En el uniforme de todos ustedes, se los tengo que decir, está cada batalla que libró nuestro padre Libertador».