Delcy Rodríguez resalta la vigencia ética y política de Jorge Rodríguez padre

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La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, resaltó este sábado la vigencia del pensamiento de su padre, Jorge Antonio Rodríguez a 50 años de su siembra. Asimismo, enfatizó que la trayectoria del líder estudiantil trasciende el tiempo al marcar el rumbo político y ético de la juventud en la construcción de un mejor país.

Texto: Últimas Noticias / Fotos: Prensa Presidencial

Durante el acto conmemorativo realizado a medio siglo de su asesinato, la jefa de Estado encargada destacó la trayectoria del joven dirigente, a quien definió como un político íntegro y nacionalista, nacido del pueblo humilde, cuya lucha estuvo orientada hacia la transformación económica y social de la nación.

Homenaje a Jorge Antonio Rodríguez en aniversario de su asesinato, 25 de julio de 2026
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Asimismo, Rodríguez hizo un llamado a descartar las opciones antinacionales y rechazó el extremismo fascista que cobró la vida de líderes jóvenes durante la etapa del puntofijismo.

La mandataria encargada ratificó la determinación del Gobierno Nacional de avanzar por un sendero democrático, pacífico y de desarrollo próspero junto al pueblo venezolano, guiados por el referente histórico del Libertador Simón Bolívar y los mártires de la patria.

En el lugar se dieron cita integrantes de la Liga Socialista, movimientos sociales, militantes e integrantes de organizaciones juveniles en los espacios abiertos del cementerio.

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