Registro de viviendas en campamentos de Miranda iniciará este sábado

El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional (AN), diputado Pedro Infante, anunció que el proceso para el registro único de viviendas en campamentos transitorios del estado Miranda iniciará este sábado 25 de julio. El anuncio lo realizó durante la supervisión del funcionamiento y servicios del campamento transitorio “Mariscal Sucre”, ubicado en la parroquia La Dolorita del estado Miranda, en compañía del gobernador de la entidad, Elio Serrano.

Texto: Últimas Noticias / Fotos: AVN (Fausto Torrealba)

“Seguimos visitando, todos los días recorremos campamentos transitorios, vigilando que estén funcionando de manera óptima. Quiero informar que el estado Miranda, todos sus campamentos transitorios tienen su registro único de viviendas el próximo sábado 25 de Julio. Arrancamos en todos los campamentos el registro único de viviendas, la gente entrega sus datos, su estructura familiar o el núcleo familiar, y seguimos avanzando en consolidar toda la información para construir la política de atención”, anunció Infante.

Igualmente, señaló que desde la AN avanzan en la preparación del informe para la segunda discusión de la Ley de Arrendamiento y la Ley de Estafa Inmobiliaria, instrumentos legales que permitirán estimular el mercado de alquileres de viviendas, así como el proceso de construcción de viviendas con la participación del sector privado nacional.

Por su parte, el gobernador del estado Miranda, Elio Serrano, señaló que han insistido en que la atención a las personas y familias que se encuentran en los campamentos transitorios sea de la mejor calidad.

“Se ha insistido en que la atención sea de la mejor manera, que la estadía, aunque sea transitoria, tiene que ser de la mejor calidad. Que nosotros alberguemos a nuestra gente en estos momentos difíciles que viven, con la mayor solidaridad posible. Nosotros no solamente atendemos desde el punto de vista físico, sino el punto de vista psicológico. Hay todo un despliegue de nuestros especialistas para atenderlos”, resaltó Serrano.

Caracas activa en cinco puntos

Este jueves, inició el despliegue de la jornada del registro único de vivienda para todas las familias que están albergadas en los campamentos transitorios y que fueron afectadas por el doblete sísmico del pasado 24 de junio.

En Caracas se desplegó el operativo en cinco puntos de encuentro. En la parroquia Santa Teresa se desarrolló en el GBM Quinta Crespo Gimnasio Vertical; en San Bernardino se realizó en la Unidad Educativa Vovente Landaeta Gil; en el Complejo Cultural y Deportivo Guayana Esequibo y en el Estacionamiento del Hotel Ávila. Finalmente, en la parroquia San José, se desarrolló en la Unidad Educativa Armando Zuluaga.