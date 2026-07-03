Programa “Pantallas de Esperanza” llegó a la parroquia 23 de Enero

El cine llegó a las familias que permanecen en el campamento transitorio del estadio Chato Candela, ubicado en la parroquia 23 de Enero de Caracas, la noche de este jueves 2 de julio, con la proyección de la película venezolana “Caimanes de la galaxia”, dirigida por Ignacio Márquez. La iniciativa forma parte del programa “Pantallas de esperanza”, orientado a brindar espacios de paz, recreación y sanación emocional a las comunidades afectadas por el doble terremoto registrado el pasado 24 de junio.

Texto: Claudia Hernández / Fotos: Nathael Ramírez

El plan, resultado de la articulación del Ministerio del Poder Popular para la Cultura (MPPC) con las principales instituciones cinematográficas y organizaciones aliadas del país, lleva proyecciones directamente a las comunidades y campamentos temporales para ofrecer herramientas que contribuyan a la gestión emocional en las actuales circunstancias.

La actividad en el 23 de Enero contó con la participación del ministro del Poder Popular para la Cultura, Raúl Cazal, quien destacó la articulación entre el Centro Nacional de Cinematografía (CNAC), la Fundación Cinemateca Nacional y distintas instituciones gubernamentales para garantizar la atención integral y el acompañamiento social en el refugio. “Todos estamos desplegados. Estamos de pie y firmes para levantar nuestra patria”, afirmó el titular de la cartera cultural.

Por su parte, Gustavo Cánchica, en representación del Programa para la Paz y la Convivencia Democrática, resaltó la solidaridad demostrada por diversos sectores sociales en la actual coyuntura. “Todo el personal está desplegado para dignificar la conciencia y garantizar la tranquilidad de cada hombre y mujer que sufrieron pérdidas en este doble terremoto”, indicó.

A la proyección también asistieron el viceministro de Cultura Audiovisual, Miqueas “Piki” Figueroa, así como los presidentes del CNAC, Román Chamorro; de la Cinemateca Nacional, Rosa Raydán; de Amazonia Films, Vladimir Sosa Sarabia.

El cine como bálsamo emocional

Para los asistentes, el cine se convirtió en una herramienta de contención. Edgar Narváez, uno de los espectadores de la jornada, valoró el impacto positivo de la actividad. “Es una iniciativa que debe replicarse en mayor medida para llevar sosiego, tranquilidad y un acercamiento amoroso del cine hacia los niños y niñas que tanto lo necesitan”, expresó.

Asimismo, el joven Sneyker Varela calificó el evento como “un espacio maravilloso” para los más pequeños y envió un mensaje de aliento a la comunidad: “Sigamos unidos, en familia y bendecidos por Dios. Esto pasará y seguiremos adelante”.

La iniciativa “Pantallas de esperanza” continuará recorriendo los diferentes campamentos transitorios y las comunidades vulnerables con la proyección de cortometrajes y largometrajes nacionales.