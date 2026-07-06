Delcy Rodríguez defendió este 5 de Julio el despliegue de la FANB para atender la tragedia: “¡La orden la di yo y me hago responsable!”

La presidenta Encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, reafirmó su autoridad como Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) al responder sobre el despliegue de los efectivos en el estado La Guaira y otras zonas afectadas por desastres naturales. Así lo hizo en su discurso durante la conmemoración del 215° Aniversario de la Firma del Acta de la Independencia y el acto de graduación conjunta de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela (UMBV), este 5 de Julio de 2026.

Texto: Alba Ciudad (Luigino Bracci Roa), Prensa Presidencial, agencias

Al referirse a una pregunta que se le hizo en la rueda de prensa con medios internacionales el pasado 2 de julio, en la que un periodista le interrogó sobre quién dio la orden de desplegar la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en el estado La Guaira tras la tragedia por el doble sismo, Rodríguez respondió este domingo de forma enfática:

“Recientemente un periodista me preguntó quién había dado la orden de desplegar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en La Guaira y en los sitios de desastre. ¡La orden la di yo como comandante en jefe de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana!”, respondió. “Cuando hice juramento dije: ‘Tomo el bastón de mando y se lo entrego al pueblo venezolano para que vaya donde el pueblo más lo necesita'”.

“¡La orden la di yo y me hago responsable por nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana!, que está allí en el territorio”, repitió de forma enfática. “Debajo de los escombros todavía hay una madre que llora a un hijo, debajo de los escombros todavía hay un hijo que llora a una madre, un hermano, una abuela, un tío, un amigo”.

“No entiendo cómo en estos momentos de dolor para Venezuela, de duelo nacional, hay quienes se atreven a la miseria, hay quienes se atreven a planificar que si estallidos sociales! Aquí no habrá estallido social; aquí lo que hay es solidaridad social profunda de nuestro pueblo”, expresó con contundencia ante la audiencia militar y civil.

Delcy Rodríguez: "LA ORDEN LA DI YO COMO COMANDANTE EN JEFE" Espectacular discurso este 5 de Julio

Construir una nueva República

La Jefa de Estado llamó a mostrar al mundo que “estamos ya encaminados en forjar las bases sólidas, arraigadas para una nueva República basada en los valores más altos y sublimes de la humanidad, que se comunique con el mundo en manera de igualdad, que le hable a la humanidad de los valores de la cooperación, de la amistad, de la solidaridad“. Explicó que esa es la razón por la que la ayuda internacional ha estado basada en esos principios, que son “herencia universal de nuestro Padre Libertador Simón Bolívar”.

“¡Vamos por esa nueva República! Vamos a forjarla, vamos a construirla”, recalcó. “Dejemos de lado en el camino a los miserables, dejemos dejado en el camino a los desalmados, a los que odian, a los intolerantes, a los que le quieren hacer daño a nuestro pueblo. Y unámonos en un solo abrazo, unámonos en un solo corazón por una Venezuela que renazca sobre esos escombros dolorosos, por una Venezuela que se levante con la dignidad para reconstruir, pero para reconstruir desde una educación distinta, con unos valores permanentes, con unos valores que inspiren para el bien, para unos valores para el reconocimiento y el respeto del otro”.

Defendió la Fuerza Armada Nacional Bolívariana

Previamente, la Presidente encargada recordó los sucesos del 3 de enero del 2026, tras los cuales “ya nosotros sabíamos que algo se había quebrado profundamente en la sociedad venezolana, y debíamos buscar un espacio, un camino para construir una nueva sociedad, una nueva espiritualidad, un ser humano diferente”.

“Y ese nuevo ser humano nos puso a prueba ahora la naturaleza con el doble terremoto del 24 de junio. Nos puso a prueba para saber dónde está la bondad, el amor, la comprensión, la misericordia; pero también nos ha tocado ver el odio y la miseria“, expresó en torno a las expresiones de algunos miembros de la oposición extremista en los últimos días.

Recordó que el 26 de marzo de 1812, cuando un gran terremoto devastó Caracas y otros ciudades venezolanas un Jueves Santo, “los antipatriotas pretendieron utilizar el terremoto para ir contra la joven naciente República de 1811”, dijo recordando al clero y los aliados de España de aquel entonces, quienes afirmaron que la tragedia fue una intervención divina en contra de los independentistas.

“Igualmente hoy se pretende atacar la institucionalidad venezolana”, dijo en torno a los ataques que han habido contra la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que ha sido acusada por algunos periodistas, influenciadores y medios de comunicación de no hacer nada para ayudar al pueblo venezolano afectado por los sismos.

“Han querido atacar a nuestra Fuerza Armada denigrándola, atacándola, y nosotros los hemos visto a ellos ahí, ayudando al pueblo, salvando vidas, sacando cuerpos”, dijo Rodríguez. “Ahí ha estado nuestra Fuerza Armada, y esa es la Fuerza Armada en la que yo creo que debemos cimentar sus bases profundas, porque ahí está el espíritu de solidaridad que nos inculcó nuestro Padre Libertador, Simón Bolívar”.

“¡No puede haber espacio para ningún tipo de conspiración, ni interna ni externa, venga de donde venga! Es un nuevo momento para Venezuela. Tenemos que sentar las bases de una nueva República, definitivamente viendo al futuro, con un ser humano distinto, con un ser humano solidario, con un venezolano y una venezolana que se sienta orgulloso de su historia, de su libertad, de su independencia del 5 de Julio de 1811, de Carabobo, del 19 de Abril de 1810. Que se sienta orgulloso de Junín, de Pichincha, de Ayacucho, de haber construido las bases de una patria grande”, enfatizó.

Creada la unidad “Gran Mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre” para atender la emergencia nacional

Durante el acto, la Presidenta encargada anunció la creación de la Unidad de Tarea Especial de Emergencia “Gran Mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre”.

“He dado la orden al Ministerio de la Defensa de crear una unidad de tarea especial de emergencia para atender emergencia ante desastres de esta naturaleza, que llevará por nombre Gran Mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre”, instruyó la Comandante en Jefe a la autoridad castrense.

Esta nueva instancia, que honra la memoria del prócer quien tenía apenas 16 años aquel 5 de julio de 1811, tendrá como objetivo primordial la atención inmediata y coordinada ante desastres naturales, fortaleciendo la capacidad operativa de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) para proteger a la población en situaciones críticas.

La Comandante en Jefe designó formalmente al General de Brigada Pavón Castellanos para liderar esta unidad estratégica, haciendo entrega del estandarte oficial durante la ceremonia celebrada en el Patio de Honor de las Academias en Fuerte Tiuna.

Como primera acción de servicio, la Presidenta Encargada giró la instrucción directa a los nuevos tenientes y tenientes de corbeta recién graduados de desplazarse de inmediato a la zona de desastre en el estado La Guaira. Los oficiales deberán incorporarse a los campamentos transitorios, infraestructuras afectadas y centros de salud para brindar apoyo logístico y humano a los damnificados.

Fotos del evento

Fuente: Prensa Presidencial