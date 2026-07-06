Actualización del balance para este 6 de julio tras el doblete sísmico en Venezuela

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, ofreció este lunes el más reciente balance oficial sobre el impacto de los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que afectaron al país el pasado 24 de junio.

Texto: Alba Ciudad (Jorge Pinillos)

De acuerdo con el comunicado, la cifra de personas fallecidas asciende a 3.53, mientras que el número de heridos se mantiene en 16.740. El parte también detalla que, hasta la fecha, se ha logrado el rescate de 6.462 ciudadanos de las zonas de colapso.

Daños materiales y asistencia humanitaria

El balance oficial indica que la infraestructura ha sufrido daños considerables, con un total de 856 edificios afectados, de los cuales 190 han colapsado por completo. Como consecuencia de la destrucción, 17.854 personas han perdido su vivienda y se han habilitado 82 campamentos transitorios para brindar alojamiento a los damnificados.

En cuanto a la respuesta humanitaria, el gobierno ha distribuido 9.603 toneladas de alimentos y 8.130.036 litros de agua. Asimismo, se reporta la atención de 86.794 familias y la participación de 29.567 efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y cuerpos de seguridad, junto a 27.930 voluntarios y 4.338 rescatistas internacionales.