Designan a Jacqueline Farías presidenta de la Gran Misión Venezuela Renace y Francisco Garcés nuevo ministro de Transporte

Francisco Garcés, especialista en Ingeniería Estructural y doctor en Ingeniería Civil, estará a cargo del Ministerio del Poder Popular para el Transporte. La designación fue anunciada la tarde de este domingo 5 de julio por la presidenta encargada Delcy Rodríguez.

Texto: Diario Vea

«He designado como nuevo ministro del Poder Popular para el Transporte al ingeniero Francisco Garcés, especialista en Ingeniería Estructural y Doctor en Ingeniería Civil; quien asume esta responsabilidad con el propósito de avanzar y fortalecer este sector estratégico al servicio de nuestro pueblo», anuncio Rodríguez a través de su canal en Telegram.

Garcés también se encuentra al frente de la Comisión Presidencial para la Evaluación de Habitabilidad de las viviendas afectadas por el doble terremoto que sacudió a Venezuela el miércoles 24 de junio. La instancia, creada el pasado 28 de junio, también está encargada de determinar la «funcionalidad de infraestructuras, que tiene que ver con puentes, con elevados», señaló Rodríguez en esa ocasión.

Además designó a Jacqueline Faría como presidenta de la Gran Misión Venezuela Renace, adscrita a la presidencia de la República. «Tendrá la responsabilidad de articular y conducir los esfuerzos de recuperación de viviendas e infraestructura, coordinando las acciones que, tras verificación técnica, permitan brindar respuestas oportunas a las familias afectadas por los terremotos en Venezuela», resaltó.