Delcy Rodríguez condecoró a rescatistas estadounidenses que regresan a su país tras ayudar en Venezuela

En un emotivo acto celebrado en el campamento de asistencia internacional humanitaria en la parroquia Catia La Mar, la presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, condecoró con la orden “Héroe de Venezuela”, a delegación de los Estados Unidos y acompañante caninos, en reconocimiento a su labor de búsqueda y salvamento tras los dobletes sísmicos que afectaron a la entidad el pasado 24 de junio.

Texto: Prensa Presidencial

Además, otorgó la medalla “Héroe Canino de Venezuela”, a los valientes que acompañaron a los rescatistas estadounidenses durante sus labores de rescate en el país.

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En este orden de ideas, es de interés señalar que el contingente norteamericano está integrado por cuerpos de alta experiencia mundial, destacando el Equipo Internacional USAR de Los Ángeles, el Grupo de Trabajo 1 de Búsqueda y Rescate Urbano de Virginia, así como equipos especializados de rescate del Condado de Miami, la Ciudad de Miami y el estado de California que han estado prestando su apoyo al país.

Estos fueron los integrantes de la delegación que recibieron las condecoraciones en representación de los rescatistas que contribuyeron en labores de rescate:

– USA-01:

Dan Gajewski, líder de equipo.

Mike Eddy, lider de equipo.

– USA-02:

Trey Espy, líder de equipo.

Manny Sampang, líder de equipo.

– USA-10:

Kristian Labrada, líder de equipo.

Brandon Webb, líder de equipo.

– USA-11:

Chris Diaz, líder de equipo.

Gerardo Rodríguez, líder de equipo.

Por otra parte, es relevante añadir que en diferentes ocasiones, la presidenta encargada Delcy Rodríguez ha realzado el espíritu humanista de cada uno de los hombres y mujeres que arriesgan sus vidas en el terreno para socorrer al pueblo venezolano en este complejo escenario.