Delcy Rodríguez hace anuncios económicos para atender la emergencia provocada por terremotos

La presidenta encargada Delcy Rodríguez anunció este sábado la creación de la Gran Misión Venezuela Renace como un «brazo ejecutor» para la recuperación de viviendas e infraestructuras tras los terremotos del pasado 24 de junio. Rodríguez participó en una sesión de trabajo con el Consejo de Economía para hacer una revisión exhaustiva de las variables macroeconómicas del país en medio de la contingencia actual.
Texto: Últimas Noticias y Alba Ciudad / Fotos: Prensa Presidencial
“He decidido crear la Gran Misión Venezuela Renace, donde se comprenderán las misiones Barrio Nuevo Barrio Tricolor, Juntos Todo es Posible y Venezuela Bella, como un gran brazo ejecutor en materia de recuperación de viviendas, de infraestructura”, declaró a Venezolana de Televisión.
Además, recordó que el pasado 25 de junio anunció la creación de un fondo con dinero que está bloqueado en el Fondo Monetario Internacional (FMI) y en otros entes financieros del mundo. “Ese fondo va a llevar por nombre Venezuela Renace”, informó y añadió que “será para la reconstrucción y la recuperación de las zonas afectadas por el doblete sísmico”.
Medidas financieras
- También habló sobre un programa de financiamiento que establece una asignación mensual “durante los próximos seis meses que permitan una contingencia de ingresos permanentes” para las personas más afectadas por los sismos.
- Otro punto fue el contacto tanto con la banca pública como privada para activar la cartera hipotecaria con hasta 80% de subsidios.
- Asimismo, decretó la prohibición de exportar materiales que tienen que ver con la construcción. “Entra Venezuela en un proceso de recuperación de infraestructuras, de viviendas”, aseveró.
- En el caso de viviendas que necesiten ser reparadas, se activará el fondo de financiamiento a través de la banca para la compra y reparación de materiales.
- Destacó que el ámbito del motor de los hidrocarburos está activo y sigue recuperándose. “Este segundo trimestre, la recuperación supera el 9 por ciento, y supera un 10 por ciento con relación al año pasado en el mismo período”, dijo al hacer referencia a las variables que se mantienen. Aseguró lo mismo con los ingresos tributarios.
- Rodríguez resaltó que hay abastecimiento pleno de alimentos y medicamentos.
- “Hemos activado un plan especial de al menos 10 motores de la economía que se activan para atender este proceso de recuperación”, acotó.
- La jefa de Estado encargada reafirmó que Venezuela va a renacer y se va a levantar “sobre el dolor, sobre el alma herida”.
- Comentó que varios países contribuirán a la reconstrucción del Aeropuerto Internacional de Maiquetía, afectado por los terremotos.
- Ratificó que el Estado se encuentra desplegado para atender la emergencia, agradeció la ayuda internacional recibida y recalcó la importancia de la unidad en estos momentos.