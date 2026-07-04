Delcy Rodríguez hace anuncios económicos para atender la emergencia provocada por terremotos

La presidenta encargada Delcy Rodríguez anunció este sábado la creación de la Gran Misión Venezuela Renace como un «brazo ejecutor» para la recuperación de viviendas e infraestructuras tras los terremotos del pasado 24 de junio. Rodríguez participó en una sesión de trabajo con el Consejo de Economía para hacer una revisión exhaustiva de las variables macroeconómicas del país en medio de la contingencia actual.



“He decidido crear la Gran Misión Venezuela Renace, donde se comprenderán las misiones Barrio Nuevo Barrio Tricolor, Juntos Todo es Posible y Venezuela Bella, como un gran brazo ejecutor en materia de recuperación de viviendas, de infraestructura”, declaró a Venezolana de Televisión.

Delcy Rodríguez hace anuncios en materia económica, 4 de julio de 2026 (atención tras terremotos)