Balance oficial por sismos para este 4 de julio: 2.954 fallecidos y más de 22.400 pacientes atendidos

El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, difundió este sábado el nuevo balance oficial de la emergencia que se vive en el país tras el doble sismo, registrando un aumento en la cifra de fallecidos a 2.954 y a 22.445 la de pacientes atendidos.

Texto: Últimas Noticias

A través de sus redes sociales, Rodríguez compartió el reporte institucional que detalla el impacto humano y de infraestructura hasta el momento en las zonas afectadas. Las autoridades mantienen el monitoreo constante ante la compleja situación en la nación tras el pasado 24 de junio.

Se registran 16.592 heridos, mientras que el número de personas sin vivienda es de 16.309. El balance general de la contingencia social también reporta un total de 83.793 familias atendidas hasta la fecha.

Despliegue de infraestructura y daños materiales

En el ámbito estructural, la evaluación de los daños materiales indica un saldo de 856 edificios afectados y un total de 190 edificios colapsados debido a la fuerza de los eventos telúricos. Para hacer frente a esta contingencia habitacional, el Ejecutivo ha habilitado 80 campamentos transitorios con el fin de brindar refugio seguro a las familias que perdieron sus hogares durante el desastre.

Por otra parte, la actividad sísmica en la región no ha cesado tras los eventos principales, registrándose un total de 942 réplicas hasta la fecha. Esta situación mantiene en alerta permanente a los organismos de seguridad ciudadana y de gestión de riesgos, quienes continúan evaluando las estructuras vulnerables para evitar nuevos incidentes.

Asistencia humanitaria y apoyo internacional

La respuesta logística para atender las necesidades básicas de la población damnificada ha permitido la distribución de 9.486 toneladas de alimentos y 78.478 bolsas de comida en los sectores priorizados. A estas acciones se suman 472.914 litros de agua distribuida para garantizar el líquido vital en las comunidades vulnerables.

El operativo cuenta con un sólido respaldo técnico y humano gracias a los 29.567 efectivos desplegados en las labores de campo y a los 26.984 voluntarios registrados. Esta fuerza operativa se ve significativamente fortalecida por el valioso apoyo de 3.281 rescatistas internacionales.