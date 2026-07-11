AGN trasladó los Archivos del Libertador y de Francisco de Miranda al BCV mientras se prepara reparación de su sede tras sismos

A través de un comunicado emitido por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, el Archivo General de la Nación (AGN) informó que los Fondos Documentales resguardados en su sede principal no sufrieron daños por los dos terremotos ocurridos el pasado 24 de junio. Sin embargo, el Archivo del Libertador y el Archivo del Generalísimo Francisco de Miranda, declarados Memorias del Mundo por la Unesco, fueron trasladados de forma preventiva al Banco Central de Venezuela (BCV), “cumpliendo con todos los protocolos técnicos y de seguridad”, ello luego de que se determinara que el edificio sede del AGN, ubicado en el Foro Libertador en Caracas, presentara afectaciones.
Texto: Alba Ciudad
En el comunicado informa que el Archivo General de la Nación (AGN) ha iniciado “el proceso de identificación y diagnóstico de los archivos históricos ubicados en los estados afectados: La Guaira, Distrito Capital, Miranda, Aragua, Carabobo y Yaracuy, con la finalidad de determinar las condiciones de los fondos documentales y de las edificaciones que los resguardan”.
El texto explica que el edificio sede del AGN, ubicado en el Foro Libertador en Caracas, “presentó afectaciones que fueron evaluadas por ingenieros y especialistas del Instituto de Patrimonio Cultural y la Comisión Presidencial para la Evaluación y Habitabilidad de Viviendas e Infraestructura, quienes concluyeron que la edificación requiere de acciones de reparación para poder ser ocupada nuevamente”.
“En estos momentos, la Comisión Presidencial adelanta las labores de estudio para el diseño y ejecución del plan de reparación de la edificación”, señala el comunicado.
Informan además que los Fondos Documentales resguardados por el Archivo General de la Nación no sufrieron daños. “Se realizó de forma preventiva el traslado de los fondos especiales Archivo del Libertador y Archivo del Generalísimo Francisco de Miranda, declarados Memorias del Mundo por la Unesco, al Banco Central de Venezuela, cumpliendo con todos los protocolos técnicos y de seguridad”.
La página web del AGN de Venezuela y los catálogos digitales del Archivo del Libertador y el Archivo del Generalísimo Francisco de Miranda siguen operando con total normalidad.
El servicio de consulta y certificaciones se encuentra temporalmente suspendido.
A continuación, el texto completo del comunicado.
Desde el Archivo General de la Nación (AGN), ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, expresamos nuestro más profundo pesar por el dolor que embarga a las familias venezolanas que se han visto afectadas por los eventos sísmicos ocurridos el pasado 24 de junio de 2026 en la región norte del país, y extendemos nuestro abrazo solidario en este momento de adversidad.
Siendo el Archivo General de la Nación de Venezuela ente rector en materia archivística, comunicamos que se ha iniciado el proceso de identificación y diagnóstico de los archivos históricos ubicados en los estados afectados: La Guaira, Distrito Capital, Miranda, Aragua, Carabobo y Yaracuy, con la finalidad de determinar las condiciones de los fondos documentales y de las edificaciones que los resguardan.
Del mismo modo informamos que, como consecuencia del doble sismo ocurrido el pasado 24 de junio, el edificio sede del Archivo General de la Nación, ubicado en el Complejo Foro Libertador de la ciudad de Caracas, presentó afectaciones que fueron evaluadas por ingenieros y especialistas del Instituto de Patrimonio Cultural de Venezuela y de la Comisión Presidencial para la Evaluación y Habitabilidad de Viviendas e Infraestructura, quienes concluyeron que la edificación requiere de acciones de reparación para poder ser ocupada nuevamente. En estos momentos, la Comisión Presidencial adelanta las labores de estudio para el diseño y ejecución del plan de reparación de la edificación.
Informamos igualmente a la comunidad archivística que los Fondos Documentales resguardados por el Archivo General de la Nación no sufrieron daños. Se realizó de forma preventiva el traslado de los fondos especiales Archivo del Libertador y Archivo del Generalísimo Francisco de Miranda, declarados Memorias del Mundo por la UNESCO, al Banco Central de Venezuela, cumpliendo con todos los protocolos técnicos y de seguridad.
Por último, informamos a nuestros usuarios y usuarias que el servicio de consulta y certificaciones se encuentra temporalmente suspendido. De igual forma, hacemos público que la página web del AGN de Venezuela y los catálogos digitales del Archivo del Libertador y Archivo del Generalísimo Francisco de Miranda siguen operando con total normalidad.