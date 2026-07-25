Cuentacuentos compartieron sueño libertario de Bolívar con niñas y niños de campamento transitorio en San Bernandino

El campamento transitorio El Ávila, en la parroquia San Bernardino de Caracas, se llenó de alegría con una jornada sociocultural dirigida a niñas, niños y jóvenes que incluyó la narración oral del cuento “Bolívar y la libertad de los pájaros”, al cumplirse 243 años del nacimiento del Libertador.

Texto: Prensa Cenal / Fotos: Jessika Selgrad

Esta actividad estuvo a cargo del Centro Nacional del Libro (Cenal), dentro de la programación de la Ruta de la Esperanza. Martha González y Carla Hernández, promotoras de lectura y cuentacuentos, compartieron el relato inspirado en una anécdota sobre Simón Bolívar para acercar a los pequeños a la figura y sueño libertario del Padre de la Patria.

El cuento recuerda el momento cuando el Libertador, siendo aún niño, al ver una jaula con aves en su casa, decide liberar a los pajarillos en un gesto de nobleza. Su deseo fue que volaran por el cielo venezolano como símbolo de la libertad que todo ser viviente merece.

Los pequeños se interesaron por la historia narrada y participaron en la elaboración de una carta de feliz cumpleaños dedicada a Simón Bolívar, cuyo legado en América abarca la independencia de Venezuela, Colombia (incluyendo los territorios que hoy conforman Panamá), Ecuador, Perú y Bolivia del derrotado imperio español.

A un mes del doblete sísmico que afectó a Venezuela, el Cenal continúa su recorrido por los campamentos transitorios con el libro y la lectura como herramientas terapéuticas que permiten transitar a las familias resguardadas su necesario proceso de sanación emocional y regreso revitalizado a la vida cotidiana.