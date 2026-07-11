Balance oficial por los sismos para el 11 de julio de 2026

Este sábado 11 de julio, el presidente de la comisión del Estado Mayor para la creación de Campamentos Transitorios y la Evaluación de Habitabilidad, Jorge Rodríguez, ofreció un nuevo balance oficial sobre la contingencia provocada por el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5, ocurrido el miércoles 24 de junio, en el que anunció que 91% de los pacientes ingresados en centros de salud nacionales ya recibieron el alta médica.

Texto: Diario vea

Especificó que la cifra de 16 mil 740 heridos se mantiene en verificación permanente por parte de los equipos médicos y de salud pública desplegados en los estados afectados.

A continuación el parte