Balance oficial por los sismos para el 11 de julio de 2026

Este sábado 11 de julio, el presidente de la comisión del Estado Mayor para la creación de Campamentos Transitorios y la Evaluación de Habitabilidad, Jorge Rodríguez, ofreció un nuevo balance oficial sobre la contingencia provocada por el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5, ocurrido el miércoles 24 de junio, en el que anunció que 91% de los pacientes ingresados en centros de salud nacionales ya recibieron el alta médica.
Texto: Diario vea
Especificó que la cifra de 16 mil 740 heridos se mantiene en verificación permanente por parte de los equipos médicos y de salud pública desplegados en los estados afectados.
A continuación el parte
- Fallecidos: 4.333 (215 decesos más que el 10 de julio)
- Heridos: 16.740 (Sin variaciones respecto al viernes 10 de julio).
- Rescatados: 6.462 (Sin variaciones respecto al viernes 10 de julio).
- Familias atendidas: 86.794 (Sin variaciones respecto al viernes 10 de julio).
- Campamentos transitorios: 94 (Cinco más que el día anterior).
- Personas en campamento: 18.437 (1.211 más respecto al viernes 10 de julio)
- Personas sin vivienda: 17.907 (Sin variaciones respecto al parte presentado 24 horas antes).
- Edificios afectados: 856 (Sin variaciones respecto al viernes 10 de julio).
- Edificios colapsados: 190 (Sin variaciones respecto al viernes 10 de julio).
- Alimentos distribuidos: 9.766 toneladas (60 toneladas adicionales respecto al día previo).
- Pacientes atendidos: 31.193 (1.227 por encima del viernes 10 de julio).
- Rescatistas internacionales: 2.422 (1.032 menos que el viernes 10 de julio).
- Efectivos desplegados: 31.837 (1.761 más respecto al viernes 10 de julio).
- Voluntarios: 30.197 (354 por encima del viernes 10 de julio).
- Agua distribuida: 16.617.508 (2.714.680 litros por encima del viernes 10 de julio).
- Réplicas: 1.202 (31 por encima del viernes 10 de julio).