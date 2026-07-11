Balance oficial por los sismos para el 11 de julio de 2026

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Foto: Raúl Arboleda, Getty Images

Este sábado 11 de julio, el presidente de la comisión del Estado Mayor para la creación de Campamentos Transitorios y la Evaluación de Habitabilidad, Jorge Rodríguez, ofreció un nuevo balance oficial sobre la contingencia provocada por el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5, ocurrido el miércoles 24 de junio, en el que anunció que 91% de los pacientes ingresados en centros de salud nacionales ya recibieron el alta médica.

Texto: Diario vea

Especificó que la cifra de 16 mil 740 heridos se mantiene en verificación permanente por parte de los equipos médicos y de salud pública desplegados en los estados afectados.

A continuación el parte

  • Fallecidos: 4.333 (215 decesos más que el 10 de julio)
  • Heridos: 16.740 (Sin variaciones respecto al viernes 10 de julio).
  • Rescatados: 6.462 (Sin variaciones respecto al viernes 10 de julio).
  • Familias atendidas: 86.794 (Sin variaciones respecto al viernes 10 de julio).
  • Campamentos transitorios: 94 (Cinco más que el día anterior).
  • Personas en campamento:  18.437 (1.211 más respecto al viernes 10 de julio)
  • Personas sin vivienda: 17.907 (Sin variaciones respecto al parte presentado 24 horas antes).
  • Edificios afectados: 856 (Sin variaciones respecto al viernes 10 de julio).
  • Edificios colapsados: 190 (Sin variaciones respecto al viernes 10 de julio).
  • Alimentos distribuidos: 9.766 toneladas (60 toneladas adicionales respecto al día previo).
  • Pacientes atendidos: 31.193 (1.227 por encima del viernes 10 de julio).
  • Rescatistas internacionales: 2.422 (1.032 menos que el viernes 10 de julio).
  • Efectivos desplegados: 31.837 (1.761 más respecto al viernes 10 de julio).
  • Voluntarios: 30.197 (354 por encima del viernes 10 de julio).
  • Agua distribuida: 16.617.508 (2.714.680 litros por encima del viernes 10 de julio).
  • Réplicas: 1.202 (31 por encima del viernes 10 de julio).

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Publicado por Luigino Bracci

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