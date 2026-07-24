“Bolívar nos enseña que lo primero es la independencia nacional”, afirma una diputada venezolana

Movimientos sociales de la capital se congregaron en la Plaza Bolívar de Caracas para manifestar su rechazo a la injerencia extranjera en Venezuela, en el marco de la conmemoración del 243 aniversario del natalicio de Simón Bolívar.

Texto: Sputnik Mundo

La concentración, convocada bajo el lema “Venezuela se respeta” contó con la participación de la diputada a la Asamblea Nacional, Iris Varela, quien ofreció declaraciones exclusivas a Sputnik. “El pueblo caraqueño y el venezolano son profundamente antiimperialistas”, aseveró la legisladora, quien vinculó la fecha con el legado del Libertador.

“El padre libertador, que hoy cumple 243 años, fue el primero que nos enseñó que Estados Unidos parecían destinados por la Providencia a plagar la América de miseria, en nombre de la libertad”.

Añadió que “eso es lo que está experimentando hoy buena parte del mundo y Venezuela”, al recordar no solo el ataque perpetrado por Washington el 3 de enero, sino el secuestro del presidente Nicolás Maduro, y de su esposa, Cilia Flores.

“No necesitamos limosnas”

La diputada venezolana consideró que el doblete sísmico ocurrido hace exactamente un mes ha permitido que EEUU siga buscando cómo accionar dentro del territorio venezolano. Consideró que el anuncio reciente de envío de ayuda humanitaria por parte de Washington es “sospechoso” y negó que Venezuela requiera esa asistencia.

“Esa ayuda humanitaria no la necesita Venezuela. Sencillamente con el hecho de que a nosotros nos levanten las sanciones y nos desbloqueen”, expresó. “No necesitamos limosnas de nadie. Venezuela tiene suficientes recursos”, agregó.

La diputada situó el conflicto con EEUU en un contexto que se remonta a administraciones anteriores. “Es un país que está siendo atacado no desde el 3 de enero; viene desde que la declararon amenaza inusual y extraordinaria y lo hizo el presidente [Barack] Obama”, recordó Varela, en alusión a la orden ejecutiva firmada en 2015.

Varela indicó que la respuesta a esta situación fue delineada por el presidente Nicolás Maduro. “Nos dijo: ‘hay que prepararse para una resistencia activa prolongada'”, señaló la diputada.

En cuanto al alcance de la convocatoria, la legisladora explicó que la concentración en Caracas forma parte de una coordinación nacional.

“La presencia del pueblo aquí en la Plaza Bolívar de Caracas hoy, así como está en otras plazas Bolívar de todo lo largo y ancho del territorio nacional en el interior del país, obedece a nuestro rechazo a la injerencia norteamericana en suelo patrio”, detalló.

La figura de Bolívar y lo que tiene que enseñar

Al ser cuestionada sobre la enseñanza que deja la figura de Simón Bolívar, Varela dijo: “Bolívar nos enseña a defender la patria, que lo primero es la independencia”. Posteriormente, hizo alusión al decreto de Guerra a Muerte emitido por el Libertador en 1813. “El decreto de guerra a muerte decía ‘españoles y canarios: contar con la muerte, aunque sea inocente. Y venezolanos: contar con la vida, aunque sea inculpable'”, recordó.

“Emulando ese pensamiento del Libertador, nosotros hoy tenemos que decirles ‘venezolanos: contar con la vida, aunque estén equivocados algunos’ (…). Pero que tenga muy claro el enemigo que nosotros sabemos quiénes son ellos y que este pueblo no se va a doblegar jamás”, subrayó.

Varela extendió su mensaje al resto de la región. “América Latina, que se levante. Que el [estadounidense] teme que tú te levantes. Que se levante el pueblo latinoamericano”, manifestó. Y subrayó la condición actual del país: “Que aquí hay un pueblo en resistencia. Nosotros estamos en resistencia“.

La diputada también se refirió a la situación institucional y a la figura de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Varela explicó el mecanismo constitucional que, según su interpretación, valida la continuidad del Ejecutivo.

“La única manera de que este país hoy tenga estabilidad política es porque [Rodríguez] está allí legítimamente. Para llegar a ser presidenta encargada ante el secuestro de Maduro, hay un decreto ejecutivo firmado por [el mandatario], cumpliendo con lo que le ordena el artículo 236 de la Constitución”, aseguró. “Por eso todos respetamos a Delcy y la apoyamos”, refrendó.

“La próxima puede ser Cuba”

En entrevista con Sputnik, el exdiputado constituyentista, Mario Silva, resaltó que la movilización representa una respuesta frente a lo que calificó como un proceso que genera dudas sobre el futuro de la soberanía nacional. “Entonces la gente ya no puede seguir entendiendo esto como una táctica o estrategia (…)”, afirmó.

Silva sostuvo que el momento exige una mayor organización de las bases populares. De igual manera, señaló que el debate político trasciende las diferencias internas, para centrarse en la defensa de la independencia del país sudamericano.