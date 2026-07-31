Con “Simón y Nevado” disfrutan la lectura en el campamento transitorio Luis Padrino

En el campamento transitorio de la Unidad Educativa Nacional Dr. Luis Padrino, en Caracas, la literatura abrió un portal hacia la imaginación y la memoria histórica. Las vivencias del Libertador y su fiel compañero canino, Nevado, cobraron vida en las voces de Cristina Molinatti y José Gregorio Cabello, miembros de la Red de Narradores de Venezuela, quienes sumergieron a niños, niñas y adolescentes en un relato que rinde tributo al amor, la valentía y la lealtad.

Prensa MPPC (Texto: Claudia Hernández / Fotos: Nathael Ramírez)

El libro “Simón y Nevado”, perteneciente a la colección del Plan Nacional de Lectura Bicentenario, recorre los retos, vicisitudes y triunfos que ambos personajes atravesaron en la gesta por la independencia de Venezuela. Las experiencias de esta travesía aportaron en esta actividad lecciones de vida para los presentes.

“Resaltamos la importancia de la amistad, del compañerismo, del amor, del apoyo y de luchar por un ideal, siempre con esperanza y hacia adelante”, destacaron Molinatti y Cabello durante la jornada, en la que la narración oral sirvió como puente para conectar con las emociones de los más jóvenes.

Así, los espectadores protagonizaron este viaje de grandes hazañas. Entre ellos, Kledriacny Espinoza, de 15 años y apasionada por las letras y la poesía, se sintió especialmente movida por el relato gracias a su amor por los animales. Para la joven, estas dinámicas dentro del campamento son fundamentales para brindar conocimiento y entretenimiento en este espacio de convivencia temporal.

Guiados por la inspiración del cuento, los niños y niñas plasmaron su creatividad en dibujos sobre la historia de Simón y Nevado, mientras compartían sus impresiones y los pasajes que calaron en su memoria.

El encuentro también contó con la presencia de jóvenes recreadores, como parte de la Ruta de la Esperanza. A través del arte de la globomagia, las figuras de espadas y perritos cobraron forma en las manos de los más pequeños para convertirse en juguetes de una tarde distinta, en la que la literatura y el juego demostraron que es posible sanar mediante el aprendizaje y la creación colectiva.