Plan Nacional de Lectura llegó al campamento César Rengifo con lecturas sobre Bolívar

Como una invitación a recorrer la historia de la independencia latinoamericana a través de la gesta de Simón Bolívar, se inició el Plan Nacional de Lectura Bicentenario en el campamento César Rengifo, ubicado en la parroquia Altagracia de Caracas.

Prensa MPPC (Texto: Claudia Hernández / Fotos: Abraxas Iribarren)

A través de este programa se promueve la distribución de los títulos “Libertad, soberanía e historia. Documentos Fundacionales del Congreso Anfictiónico de Panamá (1826-2026)”, “De Panamá al Panamericanismo”, “Conocimos al Libertador”, “Calavera”, “Conocí al niño Simón” y “Simón y Nevado”.

La jornada contó con la participación del ministro del Poder Popular para la Cultura, Raúl Cazal; la viceministra de Fomento de la Economía Cultural, Rosario Soto; y la periodista, promotora cultural y madrina del Plan de Lectura, Marialcira Matute.

“Este plan de lectura es una especie de biblioterapia con Bolívar que nos permite, no solamente entender sus reveses y victorias, sino viajar en su compañía. Nadie regresa de ese viaje siendo la misma persona”, expresó el ministro Cazal.

Asimismo, calificó las obras como idóneas “para leer, conversar y compartir en familia”. “Estos libros son píldoras, remedios contra la amnesia y el olvido, porque Bolívar es un referente de nuestra patria”, afirmó.

En ese sentido, el titular de Cultura destacó la faceta intelectual del Libertador, quien plasmó su pensamiento en publicaciones como El Correo del Orinoco, cartas y diversos documentos que hoy forman parte del archivo histórico de la nación. “Bolívar estaba en comunicación permanente y por eso su pensamiento sobrevive. Somos como Bolívar, en la manera en que seguimos pensando como él”, indicó.

Bolívar: forjador de la unión latinoamericana

La viceministra Rosario Soto presentó el libro “Libertad, soberanía e historia. Documentos Fundacionales del Congreso Anfictiónico de Panamá (1826-2026)”, una obra que recopila las cartas escritas por el Libertador como convocatoria al célebre encuentro que sentó las bases de las relaciones internacionales entre las nacientes repúblicas de la región.

“Bolívar pensó que en la unión está la base de todo y por eso nosotros lo recordamos 200 años después. Lo que hizo es importante y hace que estemos aquí hoy, que seamos una nación, que podamos encontrarnos, reunirnos, tener identidad y reconocer nuestra historia compartida. Lo que él hizo se transforma hoy en paz, soberanía y libertad”, señaló Soto.

Además, hizo énfasis en el ideal bolivariano de concebir a América como “una sola patria, una patria para todos y todas”.

Historia que otorgan identidad

Por su parte, Marialcira Matute resaltó el valor del acto de leer. “Es hermosa la comunión entre el lector y quien escribió para nosotros. Esa intimidad no la va a sustituir nadie y solamente cada uno de los lectores va a opinar y va a sentir el libro de una manera personal. Es importante tener una vinculación íntima con los libros”, reflexionó.

La jornada cultural se enriqueció con la puesta en escena de “Érase una vez América”, a cargo de la agrupación Títeres Tuqueque. La obra narra la historia venezolana desde el encuentro entre dos mundos y la resistencia indígena hasta las cartas entre Simón Bolívar y Manuela Sáenz.

“Es una historia apasionante que nos habla de lo que somos y nos da identidad. Es tu historia, es mi historia y es la historia de los latinoamericanos”, destacó Elaine Méndez, directora del grupo teatral.

Así, durante el mes de agosto el Plan Nacional de Lectura Bicentenario continuará su recorrido por diversos campamentos transitorios para, posteriormente, desplegarse en colegios y comunidades del territorio nacional. Los títulos se encuentran disponibles en formato digital a través del portal web del Centro de Estudios Simón Bolívar: www.cesimonbolivar.com.ve.