Evalúan daños en el Palacio de las Academias tras el doble sismo

El ministro del Poder Popular para la Cultura, Raúl Cazal, recorrió este miércoles el Palacio de las Academias, en la avenida Universidad de Caracas, para evaluar los daños ocasionados por el doble sismo del 24 de junio y trazar una hoja de ruta que permita restaurar este monumento, pieza fundamental del patrimonio nacional.

Prensa MPPC (Texto y Fotos: Elina Tineo)

Presente en el recorrido, la historiadora y directora de la Academia Nacional de la Historia, Inés Quintero, confirmó que la estructura general del edificio resistió el movimiento sísmico. Según los primeros informes del Instituto de Patrimonio Cultural no hay riesgo de colapso, aunque sí se registraron daños considerables en el interior del inmueble.

El golpe más fuerte lo recibió la torre principal, que se derrumbó junto con lo que inicialmente se creía era una campana. Sin embargo, en la remoción de escombros se determinó que en realidad se trataba de una columna. Ambos elementos cayeron directamente sobre el techo del archivo histórico, la zona más comprometida, razón por la que se hará una revisión minuciosa para garantizar que los documentos resguardados allí estén a salvo.

En atención a las recomendaciones de los expertos, el personal de la Academia ya comenzó las labores de emergencia en conjunto con Fundapatrimonio. De momento, las acciones se enfocarán en retirar los escombros y apuntalar las zonas vulnerables, todo con el fin de proteger el archivo mientras se termina de afinar el plan de recuperación.