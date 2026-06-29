Réplica de 5,1 sacude Venezuela, pero autoridades descartan nuevos daños

La zona central de Venezuela fue sacudida en la mañana de este lunes por una réplica sísmica de magnitud 5,1, que generó alarma entre la población aún consternada por la catástrofe del pasado miércoles 24 de junio. Sin embargo, las autoridades descartaron daños adicionales y destacaron el rescate con vida de un joven que permaneció 106 horas bajo los escombros.

Texto: Alba Ciudad (Jorge Pinillos) / Medios Nacionales / Fotos: Redes Sociales.

El movimiento telúrico se registró a las 7:01 a.m. (hora local), con epicentro localizado a 10 kilómetros al este de La Guaira, el estado más afectado por los sismos del miércoles pasado. La profundidad del sismo fue superficial, de menos de 30 kilómetros, lo que incrementó la percepción del fenómeno en una región ya devastada.

Si bien el Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó el evento con magnitud 5.1, la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) lo ubicó en magnitud 4.2, diferencias habituales en las primeras horas tras un sismo según las estaciones y metodologías utilizadas.

Autoridades descartan nuevos daños

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó que, tras el monitoreo continuo de las zonas bajo resguardo de los cuerpos de seguridad, no se tienen reportes de daños adicionales en ninguna parte del país. El pronunciamiento del jefe parlamentario sirvió para certificar que el nuevo movimiento telúrico no generó afectaciones agregadas en la infraestructura ni incidencias humanas.

“La declaración oficial precisa de forma estricta la ausencia de nuevos estragos en las regiones afectadas por la contingencia”, destacó Rodríguez, quien reiteró el llamado a la calma y enfatizó que el Estado mantiene informada a la población con datos reales y fidedignos en medio de los operativos de control vigentes en el territorio nacional.

Rescate milagroso: joven salvado tras 106 horas

En medio de la tragedia, una noticia alentadora conmocionó al país. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, celebró el rescate con vida del joven Aaron Levi Cantillo, de 21 años, en el estado La Guaira, luego de permanecer 106 horas atrapado bajo los escombros causados por la catástrofe natural.

A través de sus redes sociales, la mandataria encargada detalló que este logro humanitario fue posible gracias a un intenso esfuerzo de 43 horas de trabajo conjunto entre los funcionarios de Protección Civil Venezuela y las delegaciones de México, Chile y Argentina.

“Protección Civil Venezuela y todos los grupos internacionales involucrados han realizado una labor ininterrumpida y ejemplar”, resaltó Rodríguez, quien ratificó que tanto los cuerpos de seguridad y prevención nacionales como las comisiones técnicas de los países hermanos se mantienen desplegados de forma permanente en las áreas críticas para continuar brindando apoyo integral a todas las víctimas del desastre.

Balance de la tragedia

El contexto de esta réplica es una de las peores tragedias naturales en la historia reciente de Venezuela. El balance oficial confirma al menos 1.450 fallecidos y 3.150 heridos La cifra de personas desaparecidas es incierta; algunos medios reportan que la ONU estima que podría haber 50.000 desaparecidos.

La magnitud de la destrucción es abrumadora. Los daños materiales se estiman en 6.700 millones de dólares. El inventario de daños incluye:

189 edificios con colapso o destrucción total.

585 edificaciones con daños estructurales parciales.

38 centros hospitalarios y 44 centros comerciales afectados.

Más de 12.721 familias se encuentran en refugios temporales.

Esfuerzos de rescate y recuperación

A pesar de la adversidad, continúan las labores de búsqueda y rescate. Un contingente de 2.624 rescatistas internacionales, provenientes de países como El Salvador, México, España, Chile, Colombia, Perú y Estados Unidos, apoyan a los equipos locales en las tareas de salvamento, que se han visto obstaculizadas por el calor y la inestabilidad de las estructuras.

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ha confirmado avances en la recuperación de los servicios básicos en La Guaira, con un 75% de recuperación del servicio eléctrico y un 68% del suministro de agua, mientras se mantiene la suspensión de clases en todo el país hasta el 5 de julio.

Las autoridades reiteran el llamado a la población a mantenerse atenta a los canales oficiales de información y a seguir las instrucciones de los cuerpos de seguridad y protección civil ante la eventualidad de nuevas réplicas.