Jorge Rodríguez en balance de este lunes: 1.719 fallecidos y 22.619 afectados tras el sismo del 24 de junio

Este lunes 29 de junio a las 3:30 de la tarde, el diputado Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, emitió el balance oficial del quinto día de emergencia tras los terremotos ocurridos el pasado 24 de junio. Informó de 611 réplicas registradas, 855 edificios dañados y más de 15.000 personas damnificadas.

Texto: Alba Ciudad (Jorge Pinillos) / Medios Nacionales / Fotos: Redes Sociales

“En la tarde del miércoles 24 de junio de 2026, nuestro país fue sacudido por dos terremotos de inmensa magnitud que ocurrieron de manera casi simultánea, desatando la más grande tragedia que haya sufrido nuestro pueblo en toda su historia”, dijo Rodríguez. “Hoy, al inicio del quinto día de esta emergencia, el panorama sigue siendo devastador pero la atención y el trabajo coordinado continúan sin descanso”.

Jorge Rodríguez, balance lunes 29 junio 2026 a las 2:00pm tras terremotos en Venezuela

Cifras actualizadas:

Personas fallecidas: 1.719

Personas heridas: 5.034

Personas damnificadas: 15.866

Total de afectados atendidos: 22.619

Edificios afectados: 855

Colapso total: 189

Colapso parcial o daño grave: 666

Eventos sísmicos registrados: 611 (incluyendo los 2 terremotos principales y 609 réplicas)

Sobre la réplica de este lunes en la mañana

Indicó Rodríguez que “nuestro instituto de sismología, Funvisis, ha registrado un total de 611 eventos sísmicos desde el pasado 24 de junio. Esta mañana se produjo una réplica de magnitud 4,2 que fue perceptible por la población y generó cierta zozobra. Afortunadamente, no se reportaron afectaciones a estructuras ni personas como consecuencia de este movimiento”.

Restablecimiento de servicios básicos

Se ha logrado un avance significativo en la recuperación de los servicios esenciales:

Servicio eléctrico en el estado La Guaira: 90% restituido

Agua potable distribuida: 754.038 litros

Alimentos distribuidos: 7.237.000 kilos

Bolsas de alimentos entregadas: 22.478

El sistema de salud ha desplegado un amplio operativo para atender a la población afectada:

Personas atendidas médicamente: 12.402

Trasladadas a Caracas: 527

Atendidas en La Guaira: 4.093

Atendidas en triajes: 7.274

Línea de apoyo psicológico: 0800-AYUDA-01

“Sabemos que muchas personas están atravesando momentos de profunda angustia. Por eso, ponemos a su disposición la línea 0800-AYUDA-01, atendida por profesionales de la psicología y psiquiatría debidamente entrenados”. Dichos profesionales ofrecerán ayuda en caso de:

Ansiedad severa

Síndrome de estrés postraumático

Duelo por pérdida de seres queridos

“No dude en llamar”, dijo Rodríguez. “Estamos aquí para acompañarlos en estos momentos de dolor”.

Refugios y alojamiento temporal

Indicó el parlamentario que se han establecido campamentos provisorios para garantizar la seguridad y bienestar de las personas afectadas:

Estado La Guaira: 15 grandes refugios

Gran Caracas, Miranda y Municipio Libertador: 50 campamentos provisorios

Adicionalmente, se han instalado refugios en escuelas e instituciones públicas, todos debidamente equipados para recibir a quienes lo requieran.

Comisiones técnicas para evaluación de edificios

La Presidenta encargada, Delcy Rodríguez ha designado dos comisiones especiales:

Comisión de Evaluación de Habitabilidad: Integrada por científicos de nuestras universidades, el Ministerio de Vivienda, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y otras instituciones, esta comisión utiliza un sistema de semáforo técnico-científico para determinar si un edificio puede ser recuperado o si está totalmente perdido, evaluando especialmente la integridad de columnas y estructuras portantes.

Integrada por científicos de nuestras universidades, el Ministerio de Vivienda, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y otras instituciones, esta comisión utiliza un sistema de semáforo técnico-científico para determinar si un edificio puede ser recuperado o si está totalmente perdido, evaluando especialmente la integridad de columnas y estructuras portantes. Comisión de Campamentos Provisorios: Encargada de coordinar el establecimiento y funcionamiento de los refugios temporales para las personas damnificadas.

Ayuda internacional y voluntariado

Rodríguez agradeció profundamente la solidaridad internacional que ha recibido el país, que incluye a

3.319 rescatistas extranjeros.

45 delegaciones internacionales.

140 perros de rescate.

49 vehículos de apoyo.

Una gran cantidad de toneladas de ayuda humanitaria.

Indicó que se les está recibiendo “sin distingo de nacionalidades. Todos son nuestros hermanos en esta tragedia”.

Voluntarios nacionales

Se han inscrito 10.834 voluntarios en el centro del Poliedro de Caracas. Además, se han deplegado más de 30.000 funcionarios incluyendo Policía, Fuerza Armada y Protección Civil.

Familias atendidas

75.238 familias han recibido asistencia integral, que incluye hidratación, alimentación, transporte y desplazamiento a campamentos, atención psicológica y atención médica.

Recomendaciones a la población

Dijo Rodríguez: “Hacemos un llamado a la calma y la unidad. El pueblo de Venezuela ha demostrado una fortaleza ejemplar ante esta horrenda tragedia. Para mantener la tranquilidad y evitar desinformación, recomendamos”:

Consultar únicamente fuentes oficiales para obtener información verificada No hacer caso a bulos o rumores en redes sociales No dejarse manipular por estrategias mediáticas que buscan aumentar la zozobra Llamar al teléfono 0800-AYUDA-01 si necesita apoyo psicológico o tiene alguna duda

Mensaje final

“La información oficial es la única que tiene en la mano la verdad para compartirla con ustedes”, enfatizó Rodríguez. “Agradecemos la entereza, la solidaridad y el espíritu de unidad que ha demostrado nuestro pueblo. Seguiremos trabajando sin descanso para atender a todas las personas afectadas y reconstruir nuestro país. Fueron las palabras finales del doctor Rodriguez a la población venezolana”.

Instó a comunicarse al 0800-AYUDA-01 o consultar los canales oficiales de estado venezolano si necesita más información.