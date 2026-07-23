Los “Arquitectos del paisaje” llegaron al urbanismo Óscar López Rivera

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Facilitadores del Museo de Bellas Artes de Caracas (MBA) y el Museo de Ciencias (MUCI) llevaron a cabo este miércoles la propuesta cultural “Arquitectos del paisaje” al urbanismo Oscar López Rivera, en la avenida Bolívar de Caracas, como parte de las actividades correspondientes a la Ruta de la Esperanza.

Texto y foto: Prensa FMN

“Arquitectos del paisaje” es una propuesta lúdico-cultural que invita a los niños y niñas a armar un rompecabezas con piezas de gran tamaño. Cada pieza va enumerada y los infantes se encargan de recortar cada pieza para posteriormente ensamblar toda la estructura del paisaje.

Alberto Arocha, especialista de educación del MBA, agradeció la posibilidad de llevar un poco de entretenimiento a estas familias que pasan un momento de adversidad y, gracias a ese intercambio, palpar la resiliencia propia del pueblo venezolano.

“La recepción de los niños cada vez que acudimos a estos campamentos es extraordinaria; asimismo, la organización de estos campamentos es muy buena. Nosotros nos sentimos bien al poder facilitar estas actividades que, a través del arte, llenan de esperanza a estos niños”, afirmó Arocha.

Los departamentos de educación de ambos museos se han abocado a cubrir diversas parroquias de la ciudad capital, para continuar la difusión del vasto ámbito cultural venezolano. De igual forma, extienden la invitación a toda la ciudadanía a visitar las plataformas digitales de la Fundación Museos Nacionales, para conocer el trabajo desarrollado en los campamentos transitorios.

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