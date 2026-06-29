Terremotos en Venezuela: 1.719 Fallecidos y 22.619 afectados tras el Sismo del 24 de Junio

Balance oficial del quinto día de emergencia: 611 réplicas registradas, 855 edificios dañados y más de 15.000 personas damnificadas, información divulgada por el presidente de la Asamblea Nacional. doctor Jorge Rodriguez.

Texto: Alba Ciudad (Jorge Pinillos) / Medios Nacionales/ Fotos: Redes Sociales

La tragedia sísmica más grande en la historia de Venezuela

En la tarde del miércoles 24 de junio de 2026, nuestro país fue sacudido por dos terremotos de inmensa magnitud que ocurrieron de manera casi simultánea, desatando la más grande tragedia que haya sufrido nuestro pueblo en toda su historia. Hoy, al inicio del quinto día de esta emergencia, el panorama sigue siendo devastador pero la atención y el trabajo coordinado continúan sin descanso.

Cifras actualizadas del impacto

Hasta el momento, las estadísticas oficiales reportan:

– Personas fallecidas: 1.719

– Personas heridas: 5.034

– Personas damnificadas: 15.866

– Total de afectados atendidos: 22.619

– Edificios afectados: 855

– Colapso total: 189

– Colapso parcial o daño grave: 666

– Eventos sísmicos registrados: 611 (incluyendo los 2 terremotos principales y 609 réplicas) |

Actividad sísmica continua

Nuestro Instituto de Sismología Fumbici ha registrado un total de 611 eventos sísmicos desde el pasado 24 de junio. Esta mañana se produjo una réplica de magnitud 4,2 que fue perceptible por la población y generó cierta zozobra. Afortunadamente, no se reportaron afectaciones a estructuras ni personas como consecuencia de este movimiento.

Restablecimiento de servicios básicos

Se ha logrado un avance significativo en la recuperación de los servicios esenciales:

– Servicio eléctrico en el estado La Guaira: 90% restituido

– Agua potable distribuida: 754.038 litros

– Alimentos distribuidos: 7.237.000 kilos

– Bolsas de alimentos entregadas: 22.478

Atención médica y apoyo psicológico

El sistema de salud ha desplegado un amplio operativo para atender a la población afectada:

– Personas atendidas médicamente: 12.402

– Trasladadas a Caracas: 527

– Atendidas en La Guaira: 4.093

– Atendidas en triajes: 7.274

Línea de apoyo psicológico: 0800-AYUDA-01

Sabemos que muchas personas están atravesando momentos de profunda angustia. Por eso, ponemos a su disposición la línea 0800-AYUDA-01, atendida por profesionales de la psicología y psiquiatría debidamente entrenados para brindar apoyo en casos de:

– Ansiedad severa

– Síndrome de estrés postraumático

– Duelo por pérdida de seres queridos

No dude en llamar. Estamos aquí para acompañarlos en estos momentos de dolor.

Refugios y alojamiento temporal

Se han establecido campamentos provisorios para garantizar la seguridad y bienestar de las personas afectadas:

-Estado La Guaira: 15 grandes refugios

-Gran Caracas, Miranda y Municipio Libertador: 50 campamentos provisorios

Adicionalmente, se han instalado refugios en escuelas e instituciones públicas, todos debidamente equipados para recibir a quienes lo requieran.

Comisiones técnicas para evaluación de edificios

La Presidenta encargada, Delcy Rodríguez ha designado dos comisiones especiales:

Comisión de Evaluación de Habitabilidad

Integrada por científicos de nuestras universidades, el Ministerio de Vivienda, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y otras instituciones, esta comisión utiliza un sistema de semáforo técnico-científico para determinar si un edificio puede ser recuperado o si está totalmente perdido, evaluando especialmente la integridad de columnas y estructuras portantes.

Comisión de Campamentos Provisiorios

Encargada de coordinar el establecimiento y funcionamiento de los refugios temporales para las personas damnificadas.

Ayuda internacional y voluntariado

Agradecemos profundamente la solidaridad internacional que hemos recibido:

– 3.319 rescatistas extranjeros

– 45 delegaciones internacio

– 140 perros de rescate

– 49 vehículos de apoyo

– 707.063 toneladas de ayuda humanitaria

Sin distingo de nacionalidades, todos son nuestros hermanos en esta tragedia.

Voluntarios nacionales

– 10.834 voluntarios inscritos en el centro del Poliedro

– Más de 30.000 funcionarios desplegados (policías, Fuerza Armada, Protección Civil)

Familias atendidas

75.238 familias han recibido asistencia integral que incluye:

– Hidratación

– Alimentación

– Transporte y desplazamiento a campamentos

– Atención psicológica

– Atención médica

Recomendaciones a la población

Hacemos un llamado a la calma y la unidad. El pueblo de Venezuela ha demostrado una fortaleza ejemplar ante esta horrenda tragedia. Para mantener la tranquilidad y evitar desinformación, recomendamos:

1.Consultar únicamente fuentes oficiales para obtener información verificada

2. No hacer caso a bulos o rumores en redes sociales

3. No dejarse manipular por estrategias mediáticas que buscan aumentar la zozobra

4. Llamar al 0800-AYUDA-01 si necesita apoyo psicológico o tiene alguna duda

Mensaje final

“La información oficial es la única que tiene en la mano la verdad para compartirla con ustedes.”

Agradecemos la entereza, la solidaridad y el espíritu de unidad que ha demostrado nuestro pueblo. Seguiremos trabajando sin descanso para atender a todas las personas afectadas y reconstruir nuestro país. Fueron las palabras finales del doctor Rodriguez a la población venezolana.

Para más información, comuníquese al 0800-AYUDA-01 o consulte los canales oficiales de estado venezolano.