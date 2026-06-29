Gobierno instala Estado Mayor para creación de campamentos y planificación de viviendas

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Foto: Prensa Presidencial

Este lunes se realizó la primera reunión del  Estado Mayor para la creación de campamentos transitorios y la planificación de construcción de viviendas, tras el doble terremoto que sacudió a Venezuela el miércoles 24 de junio.

Texto: Alba Ciudad (LBR)

​Esta instancia estratégica articula de manera directa las capacidades institucionales para dar una respuesta ágil, humana y efectiva a las familias que perdieron o sufrieron daños severos en sus hogares a causa del evento telúrico. El objetivo central es establecer rutas claras para el levantamiento urgente de campamentos transitorios, a la par que se inicia la evaluación técnica y el diseño de los proyectos de infraestructura para soluciones habitacionales permanentes.

Delcy Rodríguez en reunión del estado Mayor para Campamentos Transitorios, lunes a las 3:30 pm
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​La activación de este Estado Mayor optimiza los tiempos de gestión y despliegue territorial frente a la contingencia actual, integrando a equipos multidisciplinarios del Ejecutivo Nacional en las zonas afectadas para agilizar los censos de infraestructura y acelerar la eficiencia constructiva.

Informó que “el grupo de expertos que están analizando la habitabilidad de viviendas impactadas por los terremotos está desplegados en La Guaira, Caracas y Miranda“. También anunció que “ya tenemos una clasificación de quienes perdieron sus viviendas y deben ser atendidos en estos campamentos transitorios”.

“Se están evaluando proyectos para la construcción de viviendas en el menor tiempo posible, antes de que culmine el año“, anunció. Expertos internacionales también están ofreciendo soluciones. “Es algo que debemos abordar en conjunto e inmediato, y no tiene postergación”.

El trabajo de recuperación de viviendas que se encuentren en color amarillo (que requieran reparaciones para ser habitadas de nuevo) será abordado por la Gran Misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, explicó.

“Las viviendas deberán construirse en un lugar apropiado, habitable y sin ningún tipo de amenazas ni riesgos para su realización”, dijo la Presidenta encargada.

También indicó que los campamentos transitorios tendrán un sistema de acceso por huellas y quienes estén en parques públicos se les darán opciones para que tengan descanso y apoyo logístico y puedan volver a sus casas.

“Lo más importante es que no nos rendimos, no renunciamos, no desmayamos y nos mantenemos trabajando por nuestro pueblo, junto al pueblo, acompañando su pesar, en sus angustias y preocupaciones, brindándole soluciones”

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