Jorge Rodríguez: Contabilizan 1.943 fallecidos hasta este martes, está disminuyendo la frecuencia de las réplicas

El Presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, diputado Jorge Rodríguez, ofreció este martes 30 de junio a la 1:40 p.m. el balance diario tras los terremotos del 24 de junio.

Texto: Alba Ciudad (Luigino Bracci Roa)

Informó lo siguientes datos:

1.943 personas fallecidas hasta ahora

10.561 heridos

15.866 personas damnificadas

14 refugios habilitados en el estado La Guaira

55 refugios en Caracas, Miranda y otros estados

28.380 personas afectadas (damnificados en campamentos y personas en hospitales)

855 edificios dañados en todo el país.

189 edificios se colapsaron de forma total (158 en La Guaira).

666 edificios colapsaron de forma parcial.

Señaló que se mantienen con esperanzas de encontrar personas con vida y que en la madrugada se rescató a un niño de 2 años con vida.

Jorge Rodríguez, balance martes 30 junio 2026 a la 1:40pm tras terremotos en Venezuela

Réplicas han disminuido pero no ha desaparecido la amenaza

Indica que en total ha habido 689 réplicas desde el 24 de junio.

Destacó que ha disminuido la frecuencia y magnitud de las réplicas: “El domingo 28 de junio tuvimos 86 réplicas” y en comparación, “el lunes 29 tuvimos 30 réplicas, y también ha disminuido la fuerza de las réplicas”. Explicó que eso no significa que se ha disipado la probabilidad de que haya otro evento peligroso, pero indudablemente están bajando la cantidad y fuerza de las mismas. “Cuando haya desaparecido por completo la amenaza se los haremos saber a todos ustedes”.

Estimación de personas salvadas

Indicó que, en Caraballeda (La Guaira), la gran mayoría de los edificios destruidos por los sismos corresponden a unidades vacacionales, personas que tenían sus apartamentos allí para estar en días de asueto.

“Calculamos que aproximadamente 30 mil personas se encontraban en Caraballeda y Catia La Mar al ocurrir los terremotos, entre personas que viven allí y personas que estaban de asueto”, explicó Rodríguez basándose en entrevistas, encuestas y otras fuentes de información.

En los primeros momentos tras la emergencia, el cálculo señala que 13.400 a 13.500 personas lograron salir por sus propios pies o ayudados por sus familiares.

El primer día, Protección Civil, FANB, policias, familiares ayudaron a rescatar 2.407 personas en esas dos zonas.

En el segundo día, al incorporarse efectivos de rescate de otros puntos del país y algunos internacionales, contabilizamos 2.973 personas rescatadas, dijo Rodríguez

El tercer día se rescataron 731 personas.

El cuarto día se rescataron 345 personas.

El quinto día (lunes): 4 rescatados

El sexto día (hoy martes): 1 bebé de dos años hasta ahora

En total, se han rescatado 6.461 personas desde el primer día, enfatizó Rodríguez. Si a eso se le suman 13.400 que salieron por sus propios medios, hablaríamos de 19.861 personas que se salvaron, destacó el diputado venezolano.

Aunque Rodríguez no lo mencionó, sus cifras darían a entender que la cantidad de fallecidos, teniendo en cuenta que 30 mil personas estaban en los sectores afectados, podría estar cerca de 10 mil personas, lo que coincide con lo proyectado por organismos internacionales.

Atención para personas en campamentos provisorios

“Por órdenes de la Presidenta encargada Delcy Rodríguez, las personas recibirán la mejor atención posible en soporte, apoyo, presencia de paramédicos, atención de niños y niñas”. También instruyó que sea lo más corto posible el tiempo en los campamentos provisorios, que el mayor esfuerzo sea resolver el problema de sustituir viviendas a quienes las perdieron, o repararlas a quienes las tengan dañadas

Indicó que las personas que acampan en el campo de golf de Caraballeda serán llevados a refugios.

3.191.692 litros de agua distribuidos

80.870 familias afectadas que han sido atendidas

183.086 familias beneficiadas

Teléfono de ayuda psicológica

En el teléfono 0800-AYUDA-01 se recibieron 410 llamadas. 39% han sido casos severos de afectación psicológica o psiquiatrica, transtornos del ánimo, estrés postraumático, insomnio, ansiedad, angustia, tristeza, duelo, confusión, letargo. “Son consecuencias naturales de personas que sobrevivieron a una calamidad de esta magnitud”, dijo Rodríguez.

Servicios y comunicaciones

Está casi completamente restaurado sistema eléctrico en La Guaira, dijo el diputado.

Sobre el tema de comunicaciones, dijo que en la Guaira se ha recuperado la interconexión de manera importante.

Movistar ha recuperado el 26,86% de capacidad de comunicación.

Digitel: 64,15%

Movilnet: 24%

Cantv: 70%

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