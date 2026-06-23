Delcy Rodríguez condecora a campeonas y campeones del baloncesto

La presidenta encargada Delcy Rodríguez, condecoró este lunes a integrantes de varias selecciones de baloncesto masculino y femenino, quienes se consagraron campeones en sus recientes competiciones. Delcy Rodríguez destacó el esfuerzo, la disciplina y el trabajo en equipo que permitieron a la selección femenina de baloncesto de Venezuela alcanzar un hito sin precedentes al lograr su clasificación a la Copa Mundial FIBA U-19 China 2027.

Texto y fotos: Prensa Presidencial

Las jugadoras venezolanas lograron la histórica hazaña tras imponerse ante la anfitriona México con un marcador de 80-69 en los cuartos de final de la AmeriCup U-18, celebrada en Irapuato.

Delcy Rodríguez condecoró a selecciones femeninas y masculinas de baloncesto, 22 de junio de 2026

La presidenta encargada, acompañada del ministro del Poder Popular para el Deporte, Franklin Cardillo, y del ministro del Poder Popular para la Juventud, Sergio Lotartaro, anunció que la liga de baloncesto profesional se extenderá por 6 meses e instruyó a la cartera del deporte garantizar todo el equipamiento necesario de cara a próximas actividades.

Durante la ceremonia, la presidenta encargada también reconoció la gesta de Marinos de Anzoátegui que, tras imponerse en la serie final con un marcador contundente de 82-66 frente a Guaiqueríes de Margarita, logró alzar su duodécimo trofeo, consolidándose así como la franquicia más laureada en la historia del baloncesto profesional venezolano.

De la misma manera, fue homenajeado el equipo femenino de Hidrocarburos de Caracas, que se coronó campeón de la Superliga Profesional de Baloncesto Femenino. En la Gran Final, vencieron a Costaneras de Puerto Cabello, y la estelar jugadora Daniela Wallen fue galardonada como la Jugadora Más Valiosa (MVP) de la temporada 2026.