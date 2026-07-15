Presidenta encargada convoca concurso nacional para diseñar reconstrucción de La Guaira y El Junquito

En el marco de los esfuerzos articulados para la recuperación del país tras el doble terremoto del pasado 24 de junio, la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, anunció el lanzamiento de un concurso nacional para el diseño de los planos maestros que guiarán la reconstrucción integral del estado La Guaira y de la parroquia El Junquito.

Texto: Últimas Noticias / Fotos: Prensa Presidencial

Luego de realizar una inspección directa en las zonas afectadas de El Junquito, la mandataria nacional detalló que la reconstrucción no se limitará a levantar la infraestructura dañada, sino que se proyectará un nuevo modelo de desarrollo económico, turístico y comercial para ambas localidades.

La presidenta encargada enfatizó que el diseño de estos planos de reconstrucción requerirá del talento, la experticia técnica y el compromiso de los profesionales del país, quienes trabajarán sobre la base de los diagnósticos geológicos previos.

Delcy Rodríguez visita El Junquito este 15 de julio tras terremotos

«Voy a llamar a un concurso nacional para plan maestro La Guaira, plan maestro El Junquito, donde quienes tengan experticia, conocimiento posterior a la elaboración del estudio de suelos, puedan aportar sus ideas y saquemos el mejor proyecto para las comunidades», anunció formalmente la mandataria encargada Delcy Rodríguez.

Este concurso busca convocar de manera unificada a arquitectos, ingenieros, urbanistas y diseñadores del país para presentar propuestas innovadoras y adaptadas a las condiciones sísmicas de la geografía nacional.

El Junquito: apoyo financiero y renacimiento productivo

Durante su recorrido, la jefa de Estado se encargó de constatar los severos daños sufridos por la actividad comercial, agrícola y turística de la zona montañosa, y adelantó las medidas financieras de emergencia que ya se ejecutan en paralelo al diseño del plan maestro:

Informó que se priorizará el «establecimiento primero de atención financiera para los comercios, para recuperar actividad económica, para los productores, para el que perdió la panadería» .

Asimismo, acotó que se mantendrá el despliegue de «bonos de contingencia que permitan que las personas que fueron impactadas por el terremoto tengan un ingreso de contingencia para atender situaciones» .

La mandataria anunció el desarrollo de un modelo integral de desarrollo para esta parroquia. «El Junquito contará con un plan de ordenamiento que potencia su vocación tradicional. Así como vamos a hacer el plan maestro para la nueva La Guaira, vamos a hacer un plan maestro para el nuevo El Junquito, que tenga actividad turística planificada, que tenga actividad productiva agrícola y actividad comercial» , detalló la mandataria.

Al cierre de su alocución, Rodríguez transmitió un mensaje de profunda confianza en el esfuerzo conjunto de los diferentes niveles de gobierno, los sectores productivos y las comunidades organizadas, incluyendo a las colonias extranjeras que hacen vida y trabajan de manera incansable en estas tierras:

«Esta parroquia va a renacer de los escombros, va a renacer la esperanza. De esos escombros, bueno, tendremos campos para el cultivo, de los escombros tendremos espacios para el emprendimiento, para el comercio, pero saber que es esto lo que nos permite la unión nacional, que trabajamos en conjunción gobierno nacional, regional, local, la comunidad organizada».

Inspección

La presidenta encargada Delcy Rodríguez, realizó una inspección a la comunidad de El Junquito, donde conversó con comerciantes y vecinos afectados en la zona y con las brigadas multidisciplinarias apostadas en el Centro de Comando de Operaciones de la zona.

Esta visita refuerza el acompañamiento y acción en el terreno del plan de maquinarias del plan Venezuela Renace, donde se pudieron observar a las cuadrillas que están trabajando en la remoción de escombros.

Durante la jornada, la presidenta estuvo acompañada por el jefe de gobierno de Caracas, Nahúm Fernández; la alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez; la jefa del plan Venezuela Renace, Jacqueline Faria; el ministro de Transporte, Francisco Garcés y el ministro para la Juventud Sergio Lotartaro.

También la presidenta encargada visitó el puesto de comando de operaciones del sector, donde recibió una explicación de parte de los miembros del escuadrón Halcón de la Unefa, quienes mostraron planos aéreos realizados con drones, con lo cual mapearon las afectaciones de la zona.