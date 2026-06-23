Alejandro López: Estamos construyendo el Congreso Anfictiónico de Panamá todos los días

Este lunes, al intervenir como orador de orden en la sesión solemne para celebrar el Bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá, el historiador Alejandro López destacó su inconmensurable valor histórico, calificándolo de momento estelar en la historia. “En el congreso anfictiónico de Panamá se pone la primera piedra de la política multilateral, del ejercicio de las relaciones multilaterales entre los pueblos”, afirmó, resaltando que se trataba de la primera vez en la que repúblicas democráticas y libres se reunían con planes de hermandad.

Texto: AVN / Fotos: Telegram Jorge Rodríguez

“Hoy estamos construyendo ese Congreso Anfictiónico de Panamá todos los días”, añadió, afirmando que su propuesta es la respuesta ante las guerras que vive el mundo porque su objetivo principal es vivir en paz.

“La construcción de la paz desde América y para el mundo se ha hecho desde Panamá y la haremos todos los pueblos nuestroamericanos y caribeños”, enfatizó el historiador.

Alejandro López, orador de orden en Asamblea Nacional, 200 años Congreso Anfictiónico de Panamá

Al respecto, señaló que el Congreso Anfictiónico de Panamá es la máxima realización del proyecto de liberación y de unión pensado por Francisco de Miranda y construido por todo un pueblo en armas que fue liberado por Simón Bolívar.

Explicó que el evento fue el resultado de 16 años de una lucha incansable que comenzó el 19 de abril de 1810 y que marcó el fin del colonialismo español en América.

Durante su intervención, citando documentos históricos, López hizo un recorrido por los hitos y actos inéditos que marcaron el proceso de independencia, en el que Venezuela fue pionera, con el propósito de la unidad del continente siempre presente.

Al finalizar la intervención de López, el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, destacó la claridad y sabiduría del discurso del historiador, así como el planteamiento de proyección en el futuro que hizo sobre la primera propuesta de unidad de naciones libres en Latinoamérica.

Por otra parte, el parlamentario explicó que esta sesión solemne es la primera actividad legislativa para celebrar el Congreso Anfictiónico de Panamá, instando a legisladores y concejales de todo el país a llevar el debate sobre el tema a todo el territorio nacional hasta el próximo 15 de julio, y a tomar el discurso del historiador Alejandro López como columna vertebral.

En este sentido, el presidente del parlamento instruyó difundir el contenido de la intervención del orador de orden en medios de comunicación y redes sociales.