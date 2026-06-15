Venezolanas Sub-18 son finalistas del AmeriCup de baloncesto y escriben su nombre en la historia

Las Guerreras Sub-18 de baloncesto no solo clasificaron al Mundial China 2027, sino que vencieron a Canadá y disputarán el título continental.

Texto: Alba Ciudad (Jorge Pinillos) / Prensa Nacional / Fotos: Redes Sociales

Lo que comenzó como una hazaña histórica se ha convertido en una gesta legendaria. Horas después de asegurar su boleto a la Copa del Mundo FIBA Sub-19 China 2027, la selección femenina Sub-18 de Venezuela ha vuelto a sorprender al mundo: derrotó a Canadá y avanzó a la gran final de la FIBA AmeriCup Sub-18 2026, que se disputa en Irapuato, México.

El conjunto dirigido por Luz Vargas no solo le dio a Venezuela su primer boleto mundialista femenino en baloncesto 5×5, sino que ahora luchará por el título continental ante la poderosa Estados Unidos .

Así fue la proeza ante México

Para contextualizar el logro, recordemos cómo se gestó el pase al Mundial. El pasado sábado, Venezuela eliminó al anfitrión México con un contundente 80-69, en un partido de cuartos de final donde la dirección táctica de Luz Vargas fue clave.

Figuras del partido (vs. México)

Albanys Ramírez: 21 puntos, 11 rebotes y 8 asistencias (rozó el triple-doble).

Astrid Inojosa: 21 puntos y 10 rebotes (doble-doble).

Mezharith Beleño: 19 puntos y 12 rebotes, siendo dominante en la pintura.

Roberli Pérez: 10 puntos con un perfecto 3/3 en tiros de triple.

El Camino a China 2027

Con esta victoria, Venezuela aseguró uno de los cuatro cupos de América para la Copa Mundial FIBA Sub-19 Femenina, que se celebrará en China en 2027. La Federación Venezolana de Baloncesto (FVB) calificó el hecho como “un hito sin precedentes” para el deporte femenino nacional, siendo este el primer mundial femenino en la historia de Venezuela en la modalidad 5×5.

Se viene la final ante Estados Unidos

La hazaña no terminó ahí. Este domingo, en la ronda de semifinales, las criollas enfrentaron a Canadá y lograron imponerse, asegurando así un puesto en la final del torneo continental. El próximo desafío será ante el gigante Estados Unidos, en un partido programado para la noche de este lunes, donde Venezuela buscará coronarse campeona de la AmeriCup.

Declaraciones de la entrenadora Luz Vargas (post-partido vs México):

“Les dije a las muchachas que tenían que creer en el trabajo. A través de la intensidad defensiva se pudo. En ofensiva la clave era jugar 1 contra 1 porque ellas (México) tenían deficiencias. Se logró con estas chicas que tienen un corazón enorme”.