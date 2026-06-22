Presentan metodología de consulta pública para Plan de la Cinematografía Nacional

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En reunión celebrada en el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía (CNAC), la comisión designada presentó formalmente ante el Comité Ejecutivo de la institución una propuesta metodológica para la discusión del Plan de la Cinematografía Nacional 2026-2031. La propuesta recibió el respaldo de la amplia mayoría de los miembros del comité y fue recibida con entusiasmo ante los resultados satisfactorios de las primeras tres semanas de trabajo.

Prensa CNAC

El documento plantea un proceso democrático y participativo, estructurado en un cronograma de 11 semanas de trabajo que contempla mecanismos de consulta amplia, como una convocatoria abierta mediante formularios digitales, mesas técnicas de trabajo y sesiones plenarias.

Román Chamorro, presidente del CNAC, reiteró la importancia de este plan estratégico para trazar la hoja de ruta de la industria en los próximos años. Aseguró que dicho proceso será transparente e inclusivo: “En los próximos días se darán a conocer públicamente los detalles logísticos, fechas y canales oficiales de participación”.

Consulta pública nacional

Como uno de los aspectos clave de este proceso se presentó también ante el Comité Ejecutivo el mecanismo de participación previsto para la consulta pública, que facilitará la recopilación de las propuestas. Estará dividido en ocho ejes temáticos, que abarcan aspectos desde la producción hasta los derechos laborales dentro del ámbito fílmico.

Así, creadores, técnicos, gremios y académicos podrán consignar sus propuestas de manera digital y estructurada a través del Formulario de Registro de Propuestas, una herramienta digital diseñada para canalizar las ideas y propuestas de los diferentes actores de la comunidad cinematográfica nacional.

Esta convocatoria pública está dirigida tanto a creadores a título individual como a organizaciones, gremios, escuelas de cine y empresas productoras que deseen formar parte activa del debate sectorial y de la construcción de las políticas públicas del cine.

La invitación será extendida a todos los cineastas, productores, técnicos, actores, distribuidores, exhibidores y demás personas vinculadas al quehacer cinematográfico nacional. A todo este gremio se le pide mantenerse atentos a los próximos anuncios y sumarse activamente a la concepción colectiva del Plan de la Cinematografía Nacional 2026-2031.

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