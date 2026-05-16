Con recitales se celebrará el Día Nacional de la Poesía este 17 de mayo 🗓

En el marco de las actividades que realizará el Ministerio del Poder Popular para la Cultura (MPPC) por el Día Nacional de la Poesía y la celebración del 106.º aniversario del natalicio de Aquiles Nazoa, este 17 de mayo, se llevará a cabo el recital “Aquiles, el poeta de las cosas sencillas”, en Librerías del Sur Aquiles Nazoa, ubicada en el Teatro Teresa Carreño de Caracas, a partir de las 3:00 p. m.

Texto: Cenal

La actividad es organizada por el Centro Nacional del Libro (Cenal) y contará con la participación de los poetas Cósimo Mandrillo, Libeslay Bermúdez, Morela Maneiro y Neguel Machado.

Este mismo domingo, a las 5:00 p. m., Monte Ávila Editores Latinoamericana desarrollará la actividad “La poesía necesaria de Aquiles”, a cargo de Cristina Molinati y José Gregorio Cabello, con la participación de la Cantoría Infantil Orfeón Libertador. La cita será en la Plaza de la Juventud de Caracas, en Bellas Artes.

Aquiles Nazoa fue escritor, periodista y humorista. Nacido en Caracas el 17 de mayo de 1920, se consolidó como una de las figuras más influyentes de la literatura venezolana del siglo XX y actualmente permanece como un pilar en la identidad cultural del país.

El Día Nacional de la Poesía fue establecido mediante el Decreto N° 4.074, publicado en la Gaceta Oficial N° 41.781 el 13 de diciembre de 2019.

Esta fecha tiene como propósito el reconocimiento, promoción y enseñanza de este género literario, así como el fortalecimiento de las tradiciones orales y el apoyo a las pequeñas iniciativas editoriales en el país.