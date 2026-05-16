Con recitales se celebrará el Día Nacional de la Poesía este 17 de mayo 🗓

 • 0 Comentarios

En el marco de las actividades que realizará el Ministerio del Poder Popular para la Cultura (MPPC) por el Día Nacional de la Poesía y la celebración del 106.º aniversario del natalicio de Aquiles Nazoa, este 17 de mayo, se llevará a cabo el recital “Aquiles, el poeta de las cosas sencillas”, en Librerías del Sur Aquiles Nazoa, ubicada en el Teatro Teresa Carreño de Caracas, a partir de las 3:00 p. m.

Texto: Cenal

La actividad es organizada por el Centro Nacional del Libro (Cenal) y contará con la participación de los poetas Cósimo Mandrillo, Libeslay Bermúdez, Morela Maneiro y Neguel Machado.

Este mismo domingo, a las 5:00 p. m., Monte Ávila Editores Latinoamericana desarrollará la actividad “La poesía necesaria de Aquiles”, a cargo de Cristina Molinati y José Gregorio Cabello, con la participación de la Cantoría Infantil Orfeón Libertador. La cita será en la Plaza de la Juventud de Caracas, en Bellas Artes.

Aquiles Nazoa fue escritor, periodista y humorista. Nacido en Caracas el 17 de mayo de 1920, se consolidó como una de las figuras más influyentes de la literatura venezolana del siglo XX y actualmente permanece como un pilar en la identidad cultural del país.

El Día Nacional de la Poesía fue establecido mediante el Decreto N° 4.074, publicado en la Gaceta Oficial N° 41.781 el 13 de diciembre de 2019.

Esta fecha tiene como propósito el reconocimiento, promoción y enseñanza de este género literario, así como el fortalecimiento de las tradiciones orales y el apoyo a las pequeñas iniciativas editoriales en el país.

El domingo 17 de mayo de 2026
Agenda Cultural Noticias

Caracas celebrará la V Marcha de la Poesía con un homenaje a Gloria Martín y Aquiles Nazoa

mayo 11, 2026

“Cuerpo quebrado lumbre”: La poesía como resistencia y denuncia se alza en La Habana

mayo 4, 2026

Frente Oficio Puro celebra 14 años con ecopoesía en defensa de la vida

abril 30, 2026

Obra teatral Mr. Hamlet regresa para conquistar a Caracas

abril 22, 2026

Realizarán gran cantata en homenaje a Gloria Martín en el Teatro Teresa Carreño este miércoles

abril 21, 2026

Venezolana Esmeralda Torres presenta poemario ganador en La Habana

abril 21, 2026

Realizaron concierto “Amor con Amor se Paga” en Caracas contra el bloqueo a Cuba (+Video)

abril 20, 2026

Así transcurrió el segundo día de conciertos en honor a Antonio Lauro en el Teresa Carreño

abril 19, 2026

Concierto "Un canto para Cuba" toma la sala Ríos Reyna del Teatro Teresa Carreño

abril 17, 2026
Suscribirse
Notificar en
guest

0 Comentarios
Inline Feedbacks
Ver todos los comentarios