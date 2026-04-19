Así transcurrió el segundo día de conciertos en honor a Antonio Lauro en el Teresa Carreño

Desde antes de las 11 de la mañana de este domingo 19 de abril, la entrada de la sala José Félix Ribas, del Teatro Teresa Carreño, estaba colmada por un público amante de la guitarra clásica venezolana. El homenaje “Lauro, sinfonía de voces y guitarra” con la Orquesta Filarmónica Nacional convocó, en su segundo día de jornada, un aforo total que simboliza el amor de un pueblo por sus manifestaciones culturales.

Prensa MPPC (Texto: Alexander Vivas / Fotos: Mónica Sánchez)

El ministro del Poder Popular para la Cultura, Raúl Cazal, agradeció a la directiva del Teatro por los espacios y recordó al maestro Lauro en el multicolorido de las cuerdas usadas en la imagen publicitaria del evento, que representa lo que somos como nación y lo que fue el maestro Lauro en el período que le tocó vivir.

“Es un momento que nos permite reflexionar y entender que toda la música y sentir de Lauro tiene que ver con nuestro pueblo, con esa solidaridad que expresa, que ha estado resistiendo todo este tiempo de bloqueo y que hoy estamos en peregrinación para hacer posible el cese del bloqueo y “Venezuela vuele libre” como dice nuestro slogan”, agregó.

Luego de las palabras del Ministro, el concertino marcó el momento de afinar los instrumentos para iniciar con la primera sinfonía de Antonio Lauro en la tarde: el “Concierto para Guitarra y Orquesta N° 1” y sus 3 movimientos Allegro “Bolera”, Lento “Madrigal” y Allegro “Madrigal”, que contó con la magistral interpretación en la guitarra solista del maestro Efrén Suárez.

Finalmente, tras una ovación que no paraba de resonar, la orquesta continuó bajo la batuta del maestro Rubén Capriles, con la pieza de Antonio Lauro: “Giros Negroides” y sus movimientos “Registro”, “Saranmanmulé”, “Noche de San Juan” y “Merecure”.