Así transcurrió el segundo día de conciertos en honor a Antonio Lauro en el Teresa Carreño

 • 0 Comentarios

Desde antes de las 11 de la mañana de este domingo 19 de abril, la entrada de la sala José Félix Ribas, del Teatro Teresa Carreño, estaba colmada por un público amante de la guitarra clásica venezolana. El homenaje  “Lauro, sinfonía de voces y guitarra” con la Orquesta Filarmónica Nacional convocó, en su segundo día de jornada, un aforo total que simboliza el amor de un pueblo por sus manifestaciones culturales.

Prensa MPPC (Texto: Alexander Vivas / Fotos: Mónica Sánchez)

El ministro del Poder Popular para la Cultura, Raúl Cazal,  agradeció a la directiva del Teatro por los espacios y recordó al maestro Lauro en el multicolorido de las cuerdas usadas en la imagen publicitaria del evento, que representa lo que somos como nación y lo que fue el maestro Lauro en el período que le tocó vivir.

“Es un momento que nos permite reflexionar y entender que toda la música y sentir de Lauro tiene que ver con nuestro pueblo, con esa solidaridad que expresa, que ha estado resistiendo todo este tiempo de bloqueo y que hoy estamos en peregrinación para hacer posible el cese del bloqueo y “Venezuela vuele libre” como dice nuestro slogan”, agregó.

Luego de las palabras del Ministro, el concertino marcó el momento de afinar los instrumentos para iniciar con la primera sinfonía de Antonio Lauro en la tarde: el “Concierto para Guitarra y Orquesta N° 1” y sus 3 movimientos Allegro “Bolera”, Lento “Madrigal” y Allegro “Madrigal”, que contó con la magistral interpretación en la guitarra solista del maestro Efrén Suárez.

Finalmente, tras una ovación que no paraba de resonar, la orquesta continuó bajo la batuta del maestro Rubén Capriles, con la pieza de Antonio Lauro: “Giros Negroides” y sus movimientos “Registro”, “Saranmanmulé”, “Noche de San Juan” y “Merecure”.

 

La Orquesta Filarmónica y destacados guitarristas hicieron el primero de dos homenajes a Antonio Lauro

abril 18, 2026

Orquesta Filarmónica Nacional rinde homenaje a Antonio Lauro este sábado y domingo

abril 17, 2026

Concierto "Un canto para Cuba" toma la sala Ríos Reyna del Teatro Teresa Carreño

abril 17, 2026

Orquesta Filarmónica Nacional reivindica el encuentro intercultural en el concierto “Sonidos de Palenkumbé”

abril 12, 2026

Daisy Gutiérrez llenó la Casa del Artista en Quebrada Honda (+Fotos)

marzo 8, 2026

Daisy Gutiérrez celebra 50 años de trayectoria con la Orquesta Filarmónica Nacional: "Defender nuestra cultura es defender la soberanía del país"

marzo 2, 2026

Orquesta Filarmónica Nacional estrena "Margariteña" en concierto que rinde homenaje a la identidad venezolana

febrero 23, 2026

Orquesta Filarmónica Nacional realiza audición para viola fila

febrero 20, 2026

Asiste al concierto "Margariteña" en la Biblioteca Nacional de Venezuela este domingo

febrero 20, 2026
Suscribirse
Notificar en
guest

0 Comentarios
Inline Feedbacks
Ver todos los comentarios