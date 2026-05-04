“Cuerpo quebrado lumbre”: La poesía como resistencia y denuncia se alza en La Habana

En una emotiva jornada literaria celebrada en la icónica Casa de las Américas, se presentó oficialmente el poemario “Cuerpo quebrado lumbre”, de la escritora venezolana Esmeralda Torres, obra ganadora del Premio Literario Casa de las Américas 2025 en la mención Poesía.

Texto: Alba Ciudad (Jorge Pinillos) y Prensa MPPC / Foto: Prensa MPPC

El evento, que tuvo lugar en el marco de la 66.ª edición de este prestigioso galardón, contó con la participación del reconocido presentador Jorge Fornet y de Fernando Luis Rojas, representante del Fondo Editorial de la institución. Ambos ofrecieron al público una lectura detallada de la obra, destacando su estructura tripartita y el uso de un lenguaje de imágenes deslumbrantes, donde lo fragmentario se convierte en fuente de luz.

La lumbre: luz en medio del caos

En diálogo con los asistentes, Esmeralda Torres profundizó en el significado del título: “La lumbre, contrario del fuego destructor, es luz que guía y permite andar con paso seguro entre el caos y las ruinas que provoca la guerra. Este libro también trata sobre el fin del mundo”*, explicó la autora.

A lo largo de su intervención, Torres subrayó que la poesía es, para ella, un acto de resistencia frente a la degradación moral y ética que atraviesa la humanidad. En ese sentido, no dudó en calificar su obra como un libro político, necesario en tiempos de indiferencia.

Denuncia y memoria: el deber del poeta

La poeta venezolana fue contundente al referirse al contexto global actual: “Ser testigo del genocidio contra el pueblo palestino nos obliga a los poetas a tomar partido. El lenguaje debe servir para denunciar la barbarie y señalar al enemigo”, sostuvo.

Sus declaraciones encontraron eco en publicaciones como Cuba Literaria y Revista Amantes de la Poesía, que han destacado la valentía de Torres al abordar conflictos geopolíticos desde la lírica contemporánea, rompiendo con la tradición de una poesía evasiva.

Reconocimiento internacional y nuevas redes

De acuerdo con Torres, recibir el premio Casa de las Américas —cuyo origen se remonta a 1959 y que desde entonces descubre nuevas voces del continente— ha significado una apertura inédita: “Me ha permitido conectar con otros colectivos de escritores y escritoras, y estoy segura de que atraerá a más lectores hacia mi trabajo literario”, afirmó.

El jurado que falló a favor de “Cuerpo quebrado lumbre” estuvo integrado por Gonzalo Ramírez,Israel Domínguez y Marisa Martínez Pérsico, especialistas que elogiaron la originalidad y fuerza ética del poemario.

Un premio con historia y proyección continental

El Premio Literario Casa de las Américas es uno de los galardones más antiguos y respetados de la región. Creado en 1959, premia anualmente la creación literaria en diversos géneros y lenguas (español, portugués, inglés, francés y lenguas originarias), con el objetivo de impulsar nuevas voces y fortalecer la identidad cultural de América Latina y el Caribe.

La presentación de “Cuerpo quebrado lumbre” no solo celebra un triunfo individual, sino que reafirma el momento ascendente de la literatura venezolana contemporánea en el escenario internacional, tal como lo han reflejado medios como Prensa MPPC y Círculo de Poesía.