Realizaron concierto “Amor con Amor se Paga” en Caracas contra el bloqueo a Cuba (+Video)

Este sábado 18 de abril, la Sala Ríos Reyna del Teatro Teresa Carreño, en Caracas, recibió el concierto “Un Canto para Cuba”, una emotiva manifestación de respaldo y fraternidad hacia el pueblo de la mayor de las Antillas, ante el bloqueo comercial impuesto unilateralmente desde hace más de seis décadas desde EEUU. El evento, que inició a las 2 de la tarde, forma parte de la campaña “Amor con Amor se Paga” y busca recaudar aportes solidarios para mitigar los efectos del bloqueo económico contra la isla caribeña.

Texto: AVN y Telesur

La organización del encuentro cultural estuvo a cargo de la Brigada Cultural Simón Bolívar, el Instituto Simón Bolívar para la Paz, la Universidad de las Comunicaciones y el Movimiento Futuro. También participaron el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), el Movimiento de Amistad y Solidaridad Mutua Venezuela-Cuba y Alba Movimientos.

El concierto completo puede verse en el canal del Instituto Simón Bolívar en Youtube, haciendo click aquí.

La actividad llenó la sala Ríos Reyna del Teatro Teresa Carreño, en Caracas, y reunió a destacados cantores y artistas, como el Grupo Madera, agrupación icónica por sus ritmos folclóricos venezolanos y caribeños. También participaron Elena Gil, Iván Pérez Rossi, el Grupo Madera, el Teatro Negro de Barlovento, y los solistas Marta Doudiers, Elena Gil y el trovador Leonel Ruiz, e integrantes de la Brigada Cultural Simón Bolívar, como un tributo a la resistencia cubana desde la creatividad y la lírica militante. Allí se ofreció un repertorio de la Nueva Trova Cubana, el son y la guaracha junto a música tradicional venezolana.

Este evento forma parte de la campaña “Amor con amor se paga”, que recauda insumos médicos, medicamentos y recursos financieros para mejorar la calidad de vida en Cuba. Además, los fondos gestionados en estas jornadas contemplan la instalación de sistemas de paneles solares en territorio cubano.

El encuentro contó con la presencia del embajador de Cuba en Venezuela, Jorge Luis Mayo Fernández.

Lídice Altuve, vicepresidenta del Instituto Simón Bolívar, destacó el trabajo conjunto de los comités de solidaridad mutua Cuba-Venezuela y la Brigada Hugo Chávez, con participación de delegados de América Latina y el Caribe para la realización del evento.

“Hoy nuestro pueblo se levanta junto a Cuba, con la fuerza de Simón Bolívar y la claridad de José Martí. Queremos decirles que no están solos ni solas, no lo han estado nunca, porque lo que le duele a Cuba le duele a Venezuela, así lo sembraron nuestros comandantes Hugo Chávez y Fidel Castro, al construir una hermandad que no conoce distancia ni amenazas”, puntualizó Altuve.

María Chirinos, cultora y asistente al evento, calificó la jornada como un espacio de reconocimiento mutuo entre ambas naciones, donde se ratificó el rechazo a las medidas coercitivas unilaterales aplicadas contra Cuba y Venezuela.

Tania Díaz, secretaria de Asuntos Internacionales del PSUV, calificó la iniciativa como un acto necesario de reciprocidad. “Venezuela tiene que ser especialmente solidaria porque Cuba nos ha dado todo, nos trajo amor, salud, acompañamiento y cuidó a nuestros abuelos”, afirmó.

La dirigente recordó que la isla ha brindado asistencia médica y deportiva al país, por lo que este evento representa una oportunidad para extender la «mano amiga» ante las dificultades generadas por las sanciones externas. Bajo la premisa de que «la solidaridad es la ternura de los pueblos», la campaña convoca a la participación activa de la ciudadanía en la Sala Ríos Reyna.