Realizarán gran cantata en homenaje a Gloria Martín en el Teatro Teresa Carreño este miércoles 🗓

Una gran Cantata por Gloria Martín tomará los espacios del Complejo Cultural Teatro Teresa Carreño este miércoles 22 de abril a las 5:00 p.m. con entrada libre. Este encuentro honrará la vida y el legado de la insigne cantautora, recientemente fallecida, cuya obra es un pilar fundamental de la canción necesaria.

Texto: Prensa MPPC (Claudia Hernández)

El homenaje, organizado por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura (MPPC) y la Alcaldía del Municipio Bolivariano Libertador, contará con la participación de la Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas, cantores y agupaciones nacionales, que ofrecerán un recorrido sonoro por el compromiso social y la mística que siempre caracterizaron la trayectoria de Martín.

Gloria Martín fue una destacada cantautora, escritora, historiadora y docente, cuya labor fue fundamental en el desarrollo del movimiento de la Nueva Canción en Venezuela y América Latina. Nacida en España pero venezolana de corazón y vivencia, dedicó décadas a entrelazar la creación artística con la lucha por la justicia social.