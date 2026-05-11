Caracas celebrará la V Marcha de la Poesía con un homenaje a Gloria Martín y Aquiles Nazoa 🗓

El próximo domingo 17 de mayo, Caracas se vestirá de versos, música y memoria con la V Marcha de la Poesía “Creo en el sortilegio de la Música”, una celebración que conmemora el Día Nacional de la Poesía y el 106° aniversario del natalicio de Aquiles Nazoa.

Texto: Alba Ciudad (Jorge Pinillos) / Entrevista: Angie Vélez / Fotos: Luigino Bracci

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La cita es a las 2:00 de la tarde en la Casa de las Primeras Letras Simón Rodríguez, ubicada en el Boulevard Panteón, desde donde los participantes recorrerán espacios emblemáticos del centro histórico capitalino hasta llegar a la Plaza de los Poetas, frente al Samán de Andrés Bello . El recorrido incluirá el Panteón Nacional, el Bosque de los Poetas y la Biblioteca Nacional de Venezuela, en lo que sus organizadores describen como una “inmersión sociocultural, educativa y patrimonial” en el corazón de la ciudad .

Así lo dio a conocer el poeta José Leonardo Riera (Simi Riera Bravo) durante una entrevista concedida a la periodista Angie Vélez en el “Noticiero Cultural Día”, transmitido por Alba Ciudad 96.3 fm.

Un homenaje a dos voces imprescindibles

Esta edición de la Marcha de la Poesía tiene un significado especial, ya que rendirá tributo a Gloria Martín, la reconocida cantautora de la “canción necesable” fallecida el pasado 20 de abril . La artista, a quien el 22 de abril se le otorgó la Orden Francisco de Miranda en su Primera Clase Generalísimo (post mortem), fue despedida con una emotiva cantata en el Teatro Teresa Carreño que contó con la participación de la Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas y figuras como Lilia Vera, Sol Musset y Alí Alejandro Primera, entre otros .

Nacida en Madrid en 1945 y nacionalizada venezolana, Gloria Martín dedicó décadas a entrelazar la creación artística con la lucha por la justicia social, convirtiéndose en una de las voces más emblemáticas de la Nueva Canción . Su legado, como señaló el ministro de Cultura Raúl Cazal, es “un faro para nuestro continente y para la humanidad” .

Junto a ella, la marcha también celebrará la vida y obra de Aquiles Nazoa, el “Ruiseñor de Catuche”, quien desde las cosas más sencillas construyó una poética que sigue viva y en movimiento .

Una organización colectiva y participativa

El evento es impulsado por el Movimiento Aquiles Nazoa, que este 2026 celebra su sexto aniversario, junto a la Liga Unitaria de Creadores y Artistas Asociados (LUCAS), diversas organizaciones comunitarias, creadores y vecinos del centro histórico . Como explicó el poeta José Leonardo Riera, la marcha surgió en tiempos de pandemia como una iniciativa de poetas y hoy se ha convertido en “una iniciativa que nos encuentre, que nos abrace y que nos haga demostrarnos juntos”.

La participación es libre y abierta a todo el público. Se invita a los asistentes a sumarse con sus indumentarias, cantos, poemas, bailes o cualquier manifestación creadora que deseen compartir. Tras el recorrido, se realizará una verbena cultural artesanal en la Plaza de los Poetas para cerrar la jornada.

Este domingo 17 de mayo, la poesía venezolana demostrará una vez más que está en movimiento y que el legado de referentes como Aquiles Nazoa y Gloria Martín sigue más vivo que nunca.