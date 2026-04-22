Obra teatral Mr. Hamlet regresa para conquistar a Caracas

La Compañía Nacional de Teatro (CNT) regresa a las tablas con una nueva temporada de “Mr. Hamlet”, la aclamada obra de Aquiles Nazoa que redefine el teatro musical en el país. Bajo la dirección del maestro Aníbal Grunn, esta pieza transforma el drama clásico de Shakespeare en un vibrante sainete musical que celebra la idiosincrasia venezolana. Las funciones tienen lugar en el Teatro Alberto de Paz y Mateos, desde el 23 de abril hasta el 3 de mayo y ofrecen una experiencia cargada de humor, versos y ritmos populares.



Prensa CNT

Esta producción se distingue por ser el primer musical totalmente venezolano, donde el ingenio de Nazoa se fusiona con la música cañonera, el tango y el swing. Con un elenco de primer nivel y la coreografía de Miguel Issa, la obra traslada la historia del príncipe de Dinamarca a un contexto criollo. El montaje logra una conexión inmediata con el público a través de la risa y la música original de Ignacio Barreto. La puesta en escena rinde tributo al “Ruiseñor de Catuche” y exalta la riqueza del lenguaje y las tradiciones que definen a la sociedad.

Esta temporada adquiere un significado especial, al conmemorarse los 50 años de la partida física de Aquiles Nazoa. A través de esta obra, la CNT honra el legado del escritor y reafirma el compromiso de mantener viva su visión humanista y humorística en el imaginario colectivo de los venezolanos.

Los horarios de la temporada es de 6:00 p.m. y domingos a las 4:00 p.m., de jueves a sábados. Las entradas tienen un valor de Bs. 2.500,00 y están disponibles para la compra antes de cada función, en la taquilla del Teatro Alberto de Paz y Mateos, ubicado en la calle Dr. Ramos con avenida Andrés Bello, urbanización Las Palmas. Además, existen promociones especiales para el público, como los jueves de entrada gratuita para las mujeres y los viernes de 2×1. El recinto garantiza la comodidad de los asistentes con estacionamiento gratuito, vigilancia y servicio de cafetín en todas las funciones.

Gira en puerta

Tras culminar este ciclo, la Compañía Nacional de Teatro y Fundarte inician una gira metropolitana durante el mes de mayo. Este recorrido lleva la pieza por diversos teatros de la ciudad de Caracas, con el propósito de expandir el acceso a esta obra de excelencia y fortalecer la presencia del teatro musical en las comunidades capitalinas.