Frente Oficio Puro celebra 14 años con ecopoesía en defensa de la vida 🗓

Una variada programación de encuentros poético-musicales, conversatorios y una caimanera de fútbol para niñas y niños de cero a cien años realizará el Frente de Creación Literaria Oficio Puro, para celebrar su 14 aniversario durante mayo de 2026.



Texto: Nota de prensa

Las actividades que llevarán adelante a lo largo del mes forman parte de la programación global del festival internacional de poesía palabra en el mundo, en su vigésima edición. Esta fiesta de las letras se celebra simultáneamente en países de los cinco continentes durante mayo, mes mundial de la poesía.

Taller y merienda ecopoética

La programación del 14 aniversario del Frente de Creación Literaria Oficio Puro se inicia con la sesión del Taller de Ecopoesía en Movimiento el próximo sábado 2 de mayo de 2026, de 2:00 p.m. a 4:00 p.m., y sesionará bajo la sombra del Samán de Andrés Bello. El emblemático árbol que reúne la poesía de la Gran Caracas se encuentra ubicado en la entrada de la sala Juan Bautista Plaza, en el costado oeste del Foro Libertador, en la parroquia Altagracia.

Ana Gloria Palma Moreno y Cristóbal J. Alva Ramírez, activistas del Frente Oficio Puro y facilitadores del taller, invitan a sentipensar la humanidad con fe en los otros seres y escuchando las voces de la madriguera ecopoética. Se trata de reconocer los hilos invisibles que unen a los seres humanos con el entramado de la vida y la Madre Tierra.

El taller de Ecopoesía en Movimiento seguirá sesionando los primeros sábados de cada mes.

Un conversatorio para reflexionar sobre los “Caminos de la ecopoesía en defensa de la vida” se llevará a cabo en la Casa Nacional de las Letras Andrés Bello, el martes 12 de mayo de 2026, en horario de 3:00 p.m. a 5:00 p.m. En el evento intervendrán activistas ecologistas y ecopoetas: Nicanor Cifuentes Gil, Estefanía Salazar, Aníbal Isturdes Rodríguez, Argelia Bravo Melet y Cristóbal J. Alva Ramírez. La moderación estará a cargo de Ana Gloria Palma Moreno.

El propósito será problematizar situaciones que afectan la biodiversidad en nuestro país, y reflexionar sobre cómo podemos, a partir de la metódica grupal de formación y creación artística en ecopoesía, cultivar compromisos de cuido de la Madre Tierra y de los ecosistemas comunitarios.

La “Caimanera ecopoética de fútbol de Oficio Puro” se realizará en el Parque Generalísimo Francisco de Miranda el domingo 17 de mayo, desde las 10:00 a.m. hasta que el cuerpo aguante. La actividad se efectuará en un espacio de la gran explanada próxima al laguito y el aviario. Se trata de un encuentro familiar para niñas y niños de cero a 100 años. Habrá una merienda de contribución solidaria para compartir. Cada grupo familiar o de participantes debe prever también su hidratación.

El jueves 28 de mayo de 2026 se realizará el Encuentro con la poeta Ana Gloria Palma Moreno, de 4:00 p.m. a 6:00 p.m., en Hayati, espacio cultural que promueven Hindu Anderi y Alejandra Suárez Bescanza en el Eje del Buen Vivir, detrás del Museo de Ciencias Naturales, en Bellas Artes.

Ecopoesía bolivariana le canta a la Matria

El recital “La ecopoesía bolivariana le canta a la Matria, por la vida, la paz y la soberanía” se realizará el viernes 29 de mayo de 2026, en el Instituto de Altos Estudios Diplomáticos Pedro Gual, de 2:00 p.m. a 4:00 p.m.

El evento contará con intervenciones de participantes del Taller de Ecopoesía en Movimiento: Heiber Barreto, Alejandra Suárez, Alejandro Parra, Francis Arguinzones, Vilma Guilarte, José Torres, Antonio Martínez, Arienrry Titamizuki Roque, Luis Piña, Aníbal Isturdes, Elisanne Zabaleta, María Puentes, Jimmy Waraira, María Isabel Aguirre, Iris Lander, Ana Gloria Palma Moreno y Cristóbal J. Alva Ramírez, quien estará a cargo de la moderación.

La programación culminará con el “Bochinche poético-musical por el 14 aniversario del Frente Oficio Puro”, que se realizará el domingo 31 de mayo de 2026, de 11:00 a.m. a 2:00 p.m., en el Jardín Xerofítico del Parque Generalísimo Francisco de Miranda. En este santuario de la ecopoesía bolivariana compartirán poemas, canciones, reflexiones y una merienda de contribución solidaria.

El Frente Oficio realizará, además, una “Tertulia poético-musical Nuestroamericana”, en la cual se compartirán textos de poetas universales del hemisferio en interacción con textos de cada participante.