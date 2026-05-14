Día Nacional de la Dramaturgia cerró con entrega de orden César Rengifo al Movimiento Infantil y Juvenil de Teatro

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 En un acto que congregó a destacados hacedores y personalidades de las artes escénicas, el Movimiento Nacional de Teatro para Niñas, Niños y Jóvenes César Rengifo recibió la orden que lleva el mismo nombre del dramaturgo venezolano.


Prensa MPPC (T: Prensa CNT / F: Roiner Ross)

La ceremonia, celebrada en el emblemático Teatro Bolívar de Caracas, finalizó la doble celebración del Día Nacional de la Dramaturgia y del 111.° aniversario del nacimiento del precursor del teatro contemporáneo venezolano.

En representación del ministro del Poder Popular para la Cultura, Raúl Cazal, la viceministra para la Cultura, Gabriela Simoza, junto al director de la Compañía Nacional de Teatro (CNT) y canciller de la orden, Carlos Arroyo, entregaron el galardón a Pedro Lander, presidente del movimiento; Carolina Cestari, productora general, y Rainer Suárez, director artístico, en representación de los infantes, adolescentes y personal que dan vida a esta institución.

“Estamos de fiesta, celebrando la vida y obra de este gran referente de la dramaturgia, de la poesía, de las artes plásticas como lo fue César Rengifo, hoy en su cumpleaños, y qué mejor manera de celebrar la vida que reivindicando su obra, su legado a través de la generación más importante que puede tener una patria, que son sus niños, sus niñas y sus jóvenes”, dijo Simoza.

También agradeció la labor que desde 2013 realiza el movimiento e instó a extenderlo por todo el país. “Debe multiplicarse en cada rincón de Venezuela, para que sigamos levantando la bandera, la voz de César Rengifo y de tantos hombres y mujeres que apuestan a la defensa de la identidad y de la soberanía de la patria desde el estrado del arte”, destacó.

Por su parte, Lander agradeció el conferimiento de la orden y expresó su satisfacción por recibirlo con su equipo de trabajo, en una fecha tan emblemática para ellos. En ese sentido, resaltó el legado de Rengifo y el impacto de sus enseñanzas en el movimiento que lidera: “Con su luz crítica y su reflexión de la historia, él cambió al teatro nacional. Le dio un vuelco a la dramaturgia. Se puede hablar de la modernización del teatro en Venezuela a partir de César Rengifo”.

En su intervención, Lander leyó un extracto del ensayo “El teatro como expresión de fe en los valores nacionales”, y reflexionó sobre sus dos premisas: “Creer en los valores nacionales y creer en el teatro como medio de difusión de esos valores. Y eso es exactamente lo que estamos nosotros pretendiendo mostrarles”, dijo.

Carlos Arroyo, como canciller de la orden, también manifestó su beneplácito por este reconocimiento. “Estoy muy agradecido y muy contento de estar hoy conmemorando el Día de la Dramaturgia Nacional, y estamos felices de poder otorgar este reconocimiento que lleva el nombre del maestro César al movimiento”, expresó el también director de la CNT, quien cerró su intervención con un balance positivo de la programación conmemorativa, que desde muy temprano desarrolló diversas actividades para homenajear a Rengifo, con gran afluencia de espectadores.

Al retumbe de tambores en honor a Rengifo

Para culminar el acto, los galardonados presentaron el espectáculo “Lo nacional en el arte: Que suenen los tambores”, una creación colectiva que con gran colorido y bailes combinó los pensamientos del maestro Rengifo con aires de libertad afrodescendiente, donde participaron más de 50 niños y jóvenes en escena, que contagiaron con su alegría a todos los presentes.

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