Biblioteca Ayacucho reivindica rol de Ángel Rama en impulso de la literatura regional

El papel del ensayista, crítico, investigador y gestor cultural uruguayo Ángel Rama en la promoción y reconocimiento de la intelectualidad latinoamericana fue el hilo conductor del conversatorio celebrado en Caracas por la Biblioteca Ayacucho —de cuya creación es artífice el propio Rama—, a propósito del centenario del nacimiento del intelectual.

Texto: Biblioteca Ayacucho

‎La actividad, efectuada en la sede central de la Librería del Sur, en el centro de la capital venezolana, permitió analizar la vigencia de la obra de Rama y su legado editorial, que lo consolida como una de las figuras más influyentes del pensamiento crítico latinoamericano.

‎Luis Alberto Crespo, presidente de Biblioteca Ayacucho, resaltó el carácter plural y democrático del homenajeado al estructurar el catálogo de la institución. “Rama hizo algo que pasará a la historia: propuso un canon participativo que daba cabida a la pluralidad; podías publicar sin importar cómo pensaras ni quién fueras; lo importante era la obra, su trascendencia, su influencia”, aseguró Crespo. En ese sentido, señaló que en la Colección Fundación Biblioteca Ayacucho coexisten autores de diversas tendencias ideológicas con el fin único de perfilar el pensamiento latinoamericano.

‎Por su parte, el coordinador editorial de la institución, Jesús León, profundizó en el legado de Rama al destacar su rol como crítico literario, su faceta de docente y su labor de editor. León explicó que el intelectual fue un precursor de su época, que reunió diversas corrientes y movimientos paralelos, convirtiéndose en el rostro visible de la actividad intelectual en el país y en bandera de la crítica literaria continental.

‎”Esa faceta de crítico tendrá la particularidad de contextualizar lo continental, y siempre va a tener una perspectiva socio-histórica, pero siempre permeada por la visión política”, puntualizó León. Igualmente, explicó que el pensador uruguayo incorporó textos históricos, la oralidad y elementos que estaban fuera de la literatura convencional. Para Rama, la literatura era un hecho culturalista, parte de una expresión mucho más grande que una nación, una época o un género de escritura.

‎El repaso de la necesaria labor investigativa e impulsora de Ángel Rama compromete aún más el trabajo de Biblioteca Ayacucho, que funciona como el conglomerado definitivo de este legado. En cada uno de los libros publicados por esta editorial convergen el crítico riguroso, el docente y el editor visionario, elementos clave que permitieron transformar los procesos de investigación y consolidar a la editorial como una de las más prestigiosas de Latinoamérica y el Caribe.