Concierto “Un canto para Cuba” toma la sala Ríos Reyna del Teatro Teresa Carreño 🗓

La cita es este sábado 18 de abril a las 2:00 pm. Los asistentes podrán cancelar la entrada con el monto que consideren a través de los canales dispuestos por el Banco Digital de los Trabajadores.

Texto: Diario VEA

‎El concierto «Un canto para Cuba» toma los espacios de la sala Ríos Reyna del Teatro Teresa Carreño en solidaridad con el pueblo cubano. La actividad tiene como objetivo recaudar fondos para la compra de paneles solares para mitigar la crisis energética provocada por el bloqueo impuesto por los Estados Unidos contra la isla.

‎La actividad tendrá lugar este sábado 18 de abril a las 2:00 de la tarde.

Entre los artistas invitados están: Iván Pérez Rossi, Leonel Ruiz, Marta Doudiers, Teatro Negro, Elena Gil, Camila Rada y el Grupo Madera.

La entrada no tendrá un monto establecido, sino que las y los asistentes podrán contribuir con la suma que consideren a través de los canales dispuestos por el Banco Digital de los Trabajadores (BDT), uno de los organizadores del evento.

‎El encuentro también cuenta con el apoyo del Instituto Simón Bolívar y la Universidad Internacional de las Comunicaciones (Lauicom).

‎«La solidaridad es la ternura de los pueblos, y con Cuba, Venezuela tiene que ser especialmente solidaria porque Cuba nos ha dado todo. Cuba nos trajo amor, nos trajo salud, nos trajo acompañamiento, cuidó a nuestros abuelos, atendió a nuestros enfermos, nos enseñó el deporte, pero nos enseñó sobre todo que ese amor entre los pueblos tiene momentos y este es el momento de ayudar a Cuba», expresó la diputada a la Asamblea Nacional y rectora de la Lauicom, Tania Díaz, a través de un audiovisual compartido en redes digitales.