Venezolana Esmeralda Torres presenta poemario ganador en La Habana

A propósito del Premio Literario Casa de las Américas, cuya semana inicia este lunes 20 y se extiende hasta el viernes 24 de abril, la venezolana Esmeralda Torres presenta su obra poética Cuerpo quebrado lumbre, merecedor del primerísimo reconocimiento en la mención Poesía, 2025.

Texto: Nota de prensa

El miércoles 22 de abril, a las 3:00 PM, en la Sala Manuel Galich, sede de Casa de las Américas, en La Habana, Cuba, el poemario de la bolivarense ocupa el espacio para ser reconocido.

Los jurados Gonzalo Ramírez, de Venezuela; Israel Domínguez, de Cuba, y la argentina Marisa Martínez Pérsico, coincidieron en que Torres se distinguió por “crear un mundo poético autónomo, con un lenguaje de imágenes reveladoras en su extrañeza y misterio, pero sin solemnidad”.

El jurado revela que en este libro tripartita “el personaje poético de una barquera emprende una suerte de expedición interior desde el descenso (o catábasis) del ‘cuerpo quebrado’ al resurgimiento (o anábasis) de la ‘lumbre’, dando forma a un paisaje radicalmente interiorizado por momentos inquietante”.

Esmeralda Torres es poeta, narradora, así como profesora universitaria. Ha sido reconocida con premios nacionales e internacionales por su dilatada obra. Es, además, promotora de la lectura desde hace más de 30 años. En diciembre del 2023, obtiene el Premio Internacional de Poesía Ciudad de Mérida, en Yucatán México, por su libro Mudar la casa. Actualmente dicta talleres de creación literaria y escribe la columna Préstamo circulante de consejos para escritores.

Del libro Cuerpo quebrado lumbre, Premio Casa de las Américas:

Barquera oscurece lenta frente

a la piedra. Se hunde en el recuerdo del viaje.

Polvea ají forote sobre las larvas de su

herida. Mientras se revuelca en el picor, mira.

Ha regresado del dolor, pero no ha vencido.

Este año, el director de Casa de las Américas, Jorge Fornet, informó que “el premio será prácticamente virtual, dadas las circunstancias”. Y, aún así, ocurrirán exposiciones, mesas para las discusiones y lectura de los libros, también conciertos. “Vendrán tiempos mejores, pero de momento el premio tiene que seguir”, indicó.