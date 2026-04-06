Gran Misión Venezuela Joven se desplegó en Yaracuy durante la Semana Santa 2026

En el marco del Plan Reír 2026, la Gran Misión Venezuela Joven (GMVJ) ha tomado las calles, canchas y templos del estado Yaracuy. Bajo la guía de Erick Chávez, jefe nacional del Vértice 6 “Vamos a Comunicar”, el despliegue ha logrado conectar a miles de jóvenes, niños y adultos mayores en una agenda que fusiona la identidad nacional con la recreación de alto impacto.

Texto y fotos: Vamos a Comunicar

Deporte y comunidad: Renace “La Bartola”

Uno de los hitos más emocionantes de la jornada fue la reinauguración de la cancha deportiva en la Comuna Negra Matea, comunidad de La Bartola (municipio Bruzual). A través del plan “Mi Cancha Bonita”, la juventud organizada, en perfecta unión cívico-militar-policial, recuperó este espacio vital.

“Cuando el pueblo se organiza, los espacios se transforman. Esta cancha es vida, deporte y encuentro popular para nuestros talentos de base”, destacó Chávez durante el evento.

El despliegue no se detuvo en los centros urbanos. El Plan Reír 2026 llegó con fuerza a puntos de alto impacto turístico, entre ellos:

Embalse de Cumaripa (Bruzual): Un espacio donde los Círculos de Abuelos y la juventud compartieron actividades acuáticas y recreativas.

Parque Nacional Minas de Aroa (Bolívar): Cientos de temporadistas disfrutaron de la historia y la naturaleza en un ambiente de seguridad y sana convivencia.

Municipio Arístides Bastidas: En la Comuna Petra Betancourt, los más pequeños disfrutaron de “chapuzones comunitarios” y el tradicional vuelo de papagayos.

Compromiso con la “Suprema Felicidad”

Este despliegue, garantizado por el Gobierno Bolivariano a través de la gestión del presidente Nicolás Maduro y el acompañamiento de la Presidenta Encargada Delcy Rodríguez, reafirma el compromiso de la Gran Misión Venezuela Joven con el bienestar territorial.

Erick Chávez enfatizó que el objetivo es verificar que cada rincón de Yaracuy viva una “Semana Santa de paz”, demostrando que la unión es el motor que mueve al estado. Con estas acciones, Venezuela sigue consolidándose como una tierra de gracia, encuentro y futuro.