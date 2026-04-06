La nueva sangre de la esgrima venezolana: Luigi Rendón y Jocelyn Mauro brillan en el Nacional Infantil 2026

En una emotiva y reveladora conversación en el noticiero Cultura Al Día de Alba Ciudad 96.3 FM, la periodista Oriana Chirinos recibió a dos jóvenes promesas del deporte nacional: Luigi Rendón (12 años) y Jocelyn Daniela Mauro (11 años), ambos integrantes de la Selección Infantil de Caracas y recientemente galardonados en el Campeonato Nacional Infantil y Precadete de Esgrima 2026, celebrado en Valencia.

Texto: Alba Ciudad (Jorge Pinillos) / Entrevista: Oriana Chirinos / Fotos : Juan Cano

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Luigi se alzó como subcampeón nacional en la categoría Infantil B, modalidad sable, mientras que Jocelyn se colgó la medalla de bronce en la categoría Precadete, modalidad florete . Los pequeños esgrimistas no solo demostraron su destreza en la pista, sino también una madurez mental sorprendente para su edad.

Un encuentro fortuito con la esgrima

Los caminos que llevaron a estos atletas hacia la esgrima fueron diferentes, pero igual de apasionantes. Para Luigi Rendón, la inspiración nació en la pantalla grande: “Yo elegí la esgrima fue por las películas medievales”, confesó el joven sableador, quien ha aprendido a diferenciar entre la esgrima escénica y la deportiva.

En el caso de Jocelyn Mauro, el descubrimiento fue causalidad. Mientras asistía a la UCV para practicar gimnasia, su atención fue capturada por los combates de sable. “Yo le dije a mi mamá: ¿qué es eso? (…) me pareció interesante y dije: bueno, lo voy a practicar para ver cómo me va”, relató. Lo que empezó como una prueba se consolidó en una carrera de tres años bajo la tutela de los entrenadores Raquel Zapata, Miguel Flores y Ana María.

La batalla mental: El verdadero oponente

A pesar de su corta edad, ambos atletas coincidieron en un aspecto crucial del deporte: la preparación mental. Jocelyn, quien entrena tres días a la semana durante varias horas, explicó cómo la mente puede ser la mayor aliada o la peor enemiga en una competencia.

Durante el campeonato, Jocelyn enfrentó una dura eliminación en su categoría Infantil al enfrentarse a una rival experimentada. “Yo me monté y dije: ‘voy a perder, no la voy a dar’ y tal cual pasó”, admitió. Sin embargo, lección aprendida. Al día siguiente, compitiendo en una categoría superior (Precadete), cambió su chip: “Yo voy a ganar, yo no me voy a regresar a Caracas sin medallas”, logrando así el tercer lugar. “La mente me jugó en contra, pero aprendí a recibir las derrotas y tomarlo a bien”, reflexionó.

Por su parte, Luigi destacó el equilibrio entre el físico y la mente. Aunque cayó en la final de su categoría (10-5), mostró resiliencia al día siguiente logrando una remontada de 15 a 13 en precadete, aunque sin alcanzar el podio en esa categoría.

El sacrificio silencioso de las familias

Detrás de cada estocada hay un equipo de apoyo incondicional. Desiré y Maglis, madres de los jóvenes talentos, compartieron los desafíos logísticos y emocionales de criar a un atleta de alto rendimiento.

Desiré, quien también practicó esgrima y artes marciales, destacó la complejidad del equipamiento: “El bolso, el cable, el caimán, el medio peto, el peto, la careta… son tantas cosas”. Pero más allá de lo material, resaltó la emoción de ver a su hija Jocelyn seguir sus pasos.

Maglis, madre de Luigi, describió la experiencia como un reto lleno de “alegrías, lágrimas y carreras”, pero agradecida por ver a su hijo alcanzar logros basados en el esfuerzo.

Sueños Olímpicos y una conexión de campeones

Un detalle que une aún más a Jocelyn con la élite del deporte venezolano es su conexión familiar con Katherine Paredes, la olímpica venezolana que representó al país en sable en los Juegos Olímpicos de París 2024. La entrenadora de Jocelyn, Ana María, es madre de Katherine Paredes, acercando a la joven promesa a un entorno de alto rendimiento.

Con la mira puesta en el futuro, ambos jóvenes no se conforman con las medallas nacionales. Luigi aspira a asistir a un campamento de entrenamiento en Hungría y participar en competencias internacionales. Jocelyn es clara en su meta para el 2026: “Mi meta este año es representar a Venezuela internacionalmente, no ganar medallas ni nada, solo participar, vivir la experiencia”.

Lecciones de esgrima: Florete vs. Sable

Aprovechando la visita, los jóvenes campeones explicaron las diferencias clave entre sus modalidades, datos que se complementan con las reglas oficiales del deporte :

– Florete (Jocelyn):*Arma de estocada (solo punta). El área de ataque es exclusivamente el torso (pecho y espalda). Es considerada el arma base de la esgrima, enfocada en la precisión y la estrategia.

– Sable (Luigi): Arma de corte y estocada (punta y costado). El área de ataque abarca todo lo que esté por encima de la cintura (cabeza, brazos y torso), excluyendo las manos. Es la modalidad más rápida y agresiva de las tres.