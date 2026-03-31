Delcy Rodríguez reitera llamado a la paz y a la convivencia pacífica

A propósito del inicio de la Semana Mayor, tiempo de unión familiar y profundo fervor cristiano, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, encabezó una jornada de inspección en la histórica Iglesia de “Nuestra Señora de La Candelaria”, en Caracas.

Texto: VTV / Fotos: Prensa Presidencial

Esta visita, que forma parte del plan de recuperación del casco histórico de Caracas, busca garantizar que los templos capitalinos se encuentren en óptimas condiciones para recibir a la feligresía que se prepara para los días de recogimiento y encuentro espiritual en todo el territorio nacional.

Delcy Rodríguez comparte con feligreses católicos en La Candelaria, 30 de marzo de 2026

Un llamado a la paz y el reencuentro

Durante su recorrido por el templo, Rodríguez compartió con los devotos y expresó su deseo de que este tiempo litúrgico fortalezca la unión de la nación:

“Deseando que esta semana de la fe católica, y de reencuentro con la fe, donde la fe del pueblo venezolano guíe a nuestro país por la convivencia pacífica, por la tranquilidad, por la felicidad social, y que esta Semana Santa sea de recogimiento”.

Rodríguez enfatizó que el pueblo venezolano se volcará a los templos para seguir el ejemplo de Jesucristo en su entrega al prójimo. “Eso es lo que nosotros pedimos en esta Semana Mayor, donde queríamos unirnos al pueblo venezolano, a cada ciudadano y ciudadana que visita las iglesias”.

Seguridad y turismo en todo el país

A propósito del operativo por el asueto, la jefa de Estado (E) destacó el despliegue integral de todos los organismos de Seguridad Ciudadana en cada estado de la nación. Asimismo, informó que se han habilitado más de mil 200 puntos turísticos y de recreación en el territorio venezolano para el disfrute de propios y visitantes.

Preservación del patrimonio y la fe

Acompañada por autoridades del tren ejecutivo, líderes locales y representantes eclesiásticos, Rodríguez supervisó las condiciones del recinto fundado en 1708, lugar de gran relevancia espiritual por albergar los restos de Santo venezolano José Gregorio Hernández, el «Médico de los Pobres».

Con esta inspección el Gobierno nacional reafirma su compromiso con la preservación del patrimonio arquitectónico y la identidad espiritual de Caracas, asegurando que la capital esté lista para vivir los días de unión, fe y esperanza que caracterizan a la Semana Mayor venezolana.